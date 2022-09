Francesca Chillemi e la verità sul rapporto con Can Yaman: “Voglio chiarire…”

L’attrice protagonista di Viola come il mare fa un chiarimento su Can Yaman: “Ci vogliamo bene”

Si accorciano sempre di più i giorni che separano il pubblico dal debutto della nuova fiction Viola come il mare in onda dal 30 settembre su Canale5. Le aspettative sono alte al punto tale che i due attori protagonisti sono stati invitati al Festival di Venezia, solitamente dedicato al cinema, proprio per presentare la nuova fiction targata LuxVide (casa di produzione di Doc Nelle tue mani, Che Dio ci aiuti e molti altri successi). E proprio durante un’intervista di presentazione Can e Francesca Chillemi hanno iniziato a battibeccare e punzecchiarsi. Subito però l’attrice ha precisato che tra i due non ci sono attriti con le seguenti parole:

“Noi stiamo scherzando, non è che stiamo litigando. Lo voglio chiarire perché da fuori può sembrare un battibecco ma in realtà ci vogliamo bene”.

Francesca Chillemi presenta il suo nuovo personaggio: “Vede le persone in base alle loro emozioni”

Nel corso dell’intervista l’attrice oltre a parlare del rapporto con Can Yaman ha spiegato anche il suo personaggio. La protagonista di Viola come il mare è una giornalista, Viola Vitale, che da Parigi si trasferisce a Palermo. Il suo intento è quello di trovare suo padre e mettere un punto ad un dolore che si porta dentro. Ma Viola ha anche una particolarità, soffre di un disturbo neurologico: la sinestesia. A tal proposito la Chillemi ha spiegato:

“E’ una serie in cui crediamo. E’ molto divertente e ci sono molti colori all’interno perché il mio personaggio vede le persone in base alle loro emozioni”.

Il dietro le quinte con Can Yaman spiegato dall’attrice: “Lavorare insieme è stato bello”

Sembra proprio che tra l’attore turco, che recentemente ha fatto una dedica a Francesca Chillemi, e l’attrice, sia nato un bellissimo feeling. Francesca ha spiegato che i due si compensano e si divertono.

“Lavorare insieme è stato bello”

ha detto la Chillemi. I due si erano già conosciuti sul set dell’ultima stagione di Che Dio ci aiuti 6 dove Can aveva fatto una piccola partecipazione. Il set di Viola come il mare, che i due hanno condiviso per ben 7 mesi, ha permesso loro di conoscersi e apprezzarsi ancora di più.