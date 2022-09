Francesca Fagnani: “La verità sull’intervista saltata a Elettra Lamborghini”

Elettra Lamborghini e l’intervista saltata a Belve: la conduttrice rompe il silenzio

Francesca Fagnani è stata ospite nel programma di Alessandro Cattelan. E quest’ultimo ha subito colto la palla al balzo per chiederle delucidazioni sulla famosa intervista saltata della popolare cantante. La giornalista ha quindi subito rivelato di essere rimasta molto male di non averla potuta mostrare agli spettatori del suo programma, anche perchè è stata molto divertente:

“Elettra Lamborghini l’anno scorso ci ha chiesto di non mandarla in onda. Mi è molto dispiaciuto perché è stata un’intervista molto divertente e molto simpatica…”

Ma qual è il motivo per cui la Lamborghini ha preferito che la sua intervista non venisse mandata in onda? Secondo la giornalista non sarebbero state tante le sue domande a non piacerle, ma magari le sue risposte: “Io non credo che a lei non siano piaciute le mie domande, ma non le sono piaciute le sue risposte…”

Francesca Fagnani fa un importante chiarimento: “Mai fatte domande politiche alla cantante”

Successivamente la giornalista, ospite da Alessandro Cattelan a Stasera c’è Cattelan, ha anche colto l’occasione per rivelare un altro retroscena. Di cosa si tratta? Ha confessato che l’agente quando l’ha chiamata per chiederle di non trasmettere l’intervista di Elettra Lamborghini, la quale continua ad essere al centro delle polemiche per via dei suoi rapporti tesi con sua sorella Ginevra, pare abbia detto che la sua assistita non avrebbe affatto gradito le domande politiche. Peccato che la Fagnani ha invece rivelato a Cattelan di non avergliele mai fatte:

“Quando la sua agente mi ha chiamato mi ha detto che non le erano piaciute le domande politiche, ma io non gliele avevo mai fatte. Ma neanche pensate! Perché ad ognuno un po’ il suo….”

La giornalista ha poi svelato una piccola curiosità su quella famosa intervista, asserendo di averle domandato se avesse più ammiratori o detrattori. E la risposta dell’artista è stata davvero simpatica: “Lei mi ha risposto ‘i trattori?’. Simpaticissima!”

Stasera c’è Cattelan, l’ospite non lo nega: “Ci sono state interviste complicate”

Alessandro Cattelan ha poi chiesto a Francesca Fagnani qual è stata l’intervista più difficile che ha fatto a Belve. E la giornalista, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito fatto i nomi di Asia Argento e Monica Guerritore:

“Con Asia Argento non ci siamo amate ma l’intervista mi è piaciuta. Con Monica Guerritore non ci siamo amate però mi è piaciuta…”

Ed in effetti la tensione tra lei e le suddette ospiti è stata evidente anche ai numerosi spettatori a casa.