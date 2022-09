Francesca Fialdini, confessione inaspettata: “Voglio rompere gli schemi”

Da noi a ruota libera, la conduttrice: “Voglio rompere gli schemi e mettere in discussione i pregiudizi”

Buon esordio per la prima puntata della nuova stagione di Da noi a ruota libera. Il ritorno di Francesca Fialdini è stato accolto con entusiasmo sia dal pubblico in studio che da quello a casa. Le interviste ad Amanda Lear ed Elisa Isoardi hanno colpito nel segno. La presentatrice ha confessato a Sette, il magazine del Corriere della Sera, di amare soprattutto l’imprevedibilità nelle interviste. Quest’anno vuole che le sue interviste diventino dinamiche. Spiega come mai ha scelto il titolo Da noi a ruota libera:

“Non mi faccio guidare dalle aspettative, voglio rompere gli schemi e mettere in discussione i pregiudizi, per arrivare alla libertà e felicità delle persone”.

Vuole dare voce a tutti. Così è stato quando ha invitato la Drag Queen Priscilla. Ha riscosso un successo strepitoso in un programma per famiglie.

Francesca Fialdini spiazza: “Sulla sessualità c’è ancora un po’ di chiusura in Rai”

La conduttrice di Da noi a ruota libera vorrebbe che la Rai fosse la casa di tutti dove tutte le opinioni devono trovare spazio. A tal proposito, senza peli sulla lingua, ammette a Sette:

“Sulla sessualità c’è ancora un po’ di chiusura in Rai, è ancora qualcosa che fa paura. Invece noi dobbiamo riconciliarci subito con tutto questo”.

Già il divario tra giovani e adulti è enorme, la presentatrice della domenica pomeriggio di Rai1 teme che possa diventare ancora più grande. Per evitare che ciò accada gli adulti devono essere inclusivi e accoglienti con le nuove generazioni.

La presentatrice di Da noi a ruota libera confessa: “Non mi piacciono i politici che…”

Francesca Fialdini (che ha acceso la sfida con Verissimo di Silvia Toffanin) dice la sua anche su un altro tema ossia i social e il loro utilizzo: “I politici che si buttano su TikTok come avessero 20 anni non mi piacciono, è un’invasione di campo”. Non basta usare TikTok e gli altri social per capire i giovani, bisogna ascoltarli e accettarli cosi come sono. L’appuntamento con Da noi a ruota libera è ogni domenica alle 17:30 circa su Rai1.