Francesca Fialdini rivoluziona Da noi a ruota libera: “Giochi e soprese”

Francesca Fialdini pronta per il ritorno del suo programma: “Ospiti saranno più coinvolti”

Manca poco per il ritorno in onda di Da noi a ruota libera, la nuova edizione infatti partirà domenica 18 settembre e la conduttrice toscana, in vista del ritorno ha fornito alcune anticipazioni concedendo varie interviste. La Fialdini, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, ha ammesso che rivoluzionerà il suo talk:

“Voglio fare meno interviste ‘sedute’ e renderle più dinamiche. Mi piacerebbe coinvolgere di più i miei ospiti con giochi, azioni, fare loro delle sorprese. Inoltre voglio puntare ancora di più sull’attualità, voglio dare più spazio al mondo dei giovani e delle donne.”

Da noi a ruota libera, al via la nuova edizione: la conduttrice svela le novità

Interviste più dinamiche con giochi, sorprese ed interazioni, spazio ad argomenti di attualità incentrati soprattutto su donne e giovani e la scenografica ‘ruota’ nello studio che simboleggia, appunto, anche visivamente il girare la ruota della propria vita, sono solo alcuni dei punti di forza della nuova edizione del talk di Rai1. Francesca Fialdini, sempre stando a quanto riporta il settimanale sopra menzionato, è pronta e carica per ritorno in onda ed ha anche rivelato come sceglie i suoi ospiti:

“Alcuni con grande anticipo, altri all’ultimo momento, in base all’attualità. Faccio queste scelte sempre insieme alla mia redazione, è una lavoro di squadra.”

Ed a proposito della sua squadra di autori, la conduttrice ha aggiunto che tra di loro regna l’armonia e tutte le scelte vengono condivise.

Francesca Fialdini confessa sul suo programma: “È una grande sfida”

L’appuntamento con la prima puntata della quarta edizione di Da noi a ruota libera è per domenica 18 settembre alle 17.20 circa su Rai1 non sono ancora stati resi noti i nomi degli ospiti di puntata mentre sul debutto la conduttrice ha confessato: “Sono felice del traguardo della quarta edizione anche se c’è un po’ di paura perché per me ogni nuova stagione televisiva è una grande sfida.” La conduttrice, inoltre, da fine ottobre sarà anche al timone di un’altra trasmissione a cui tiene molto, Fame d’amore, incentrata sui disturbi alimentari su cui la conduttrice di recente ha ammesso di spendere molte energie.