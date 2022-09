Francesca Fialdini, triste confessione: “Perdo energie fisiche e mentali”

La conduttrice Rai confessa: “Fame d’amore richiede troppe energie fisiche e mentali”

Lunedì 24 ottobre in seconda serata su Rai3 prenderà il via la nuova edizione di Fame d’amore, docureality incentrato sulle storie di ragazzi e ragazze che combattono contro i disturbi alimentari, anoressia, bulimia ed altre. Si tratta, sicuramente, di un’esperienza molto difficile e pesante per Francesca Fialdini, che ne è al timone da tre edizioni. Infatti la Fialdini, rispondendo a degli ask su instagram dei suoi follower ha confessato senza filtri:

“La situazione è questa, cerco di stare in equilibrio tra cuore e cervello ma Fame d’amore mi richiede grandi energie emotive, fisiche e mentali.”

Francesca Fialdini provata per il suo programma: “Ecco perché ho accettato di condurlo”

Dopo la triste confessione della conduttrice di Da noi a ruota libera, in molti le hanno chiesto se, visto la pesantezza e crudezza delle storie di Fame d’amore e la sua difficoltà a gestirle non sarebbe stato meglio per lei rifiutare la conduzione. Un’utente su Instagram le ha proprio chiesto se è necessario condurre una trasmissione che toglie energie. E la risposta della conduttrice non si è fatta attendere ed è stata molto esaustiva:

“Si è necessario parlare dei disturbi del comportamento alimentare. Sono milioni le persone ammalate e che hanno bisogno di aiuto. E noi cerchiamo di aiutare a comprendere cosa significa combattere contro questi mostri. Almeno ci proviamo.”

Insomma, il docureality di Rai3 ha lo scopo di puntare un obbiettivo su una realtà molto comune ma di cui si conosce poco e molto spesso si parla a sproposito, del resto la stessa Fialdini di recente ha tuonato contro le dichiarazioni della Meloni che in maniera molto superficiale aveva parlato di ‘deviati’ riferendosi a persone che soffrono di queste o altre patologie.

Da noi a ruota libera: quando torna in onda il talk della domenica pomeriggio di Rai1

Francesca Fialdini di recente ha presentato il Premi Campiello che in questa edizione è stato vinto dal romanzo I miei stupidi intenti del giovanissimo scrittore Bernardo Zannoni. Tuttavia la conduttrice toscana (reduce da un gesto spiazzante nei confronti di Tiberio Timperi) presto tornerà in onda al timone dei suoi programmi. Il primo a partire sarà Da noi a ruota libera, da domenica 18 settembre dalle 17.25 circa su Rai1 mentre lunedì 24 ottobre sarà il turno di Fame d’Amore.