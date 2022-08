Francesca Fialdini, arriva un gesto spiazzante: pace fatta con Tiberio Timperi?

La conduttrice Rai fa pace con Tiberio Timperi? Il gesto spiazzante su Da noi a ruota libera

In molti sanno che non scorre buon sangue tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, i due hanno condotto insieme un’edizione di Unomattina in famiglia ed una de La vita in diretta ed entrambe furono contraddistinte da continui battibecchi e screzi. I diretti interessati, in varie interviste, hanno chiarito che spesso hanno avuto delle vivaci discussioni e che di sicuro non sono ottimi amici. Adesso, però, la conduttrice di Rai1 ha fatto un gesto inaspettato nei confronti del giornalista e collega. Il sito di DavideMaggio.it, infatti, riporta che oggi, martedì 30 agosto, durante la conferenza stampa dei programmi Rai la Fialdini ha addirittura invitato Tiberio Timperi come ospite a Da noi…a ruota libera. Insomma è pace fatta tra i due?

Francesca Fialdini pronta per il ritorno del suo talk: “In questa edizione abbiamo una missione”

Durante la conferenza stampa, la conduttrice toscana ha fornito delle anticipazioni sulla nuova edizione di Da noi a ruota libera, già giunta al quarto anno. Innanzitutto ha ammesso:

“La cosa che ci piace sottolineare in A Ruota Libera, siamo felici di poter dire che siamo arrivati alla quarta stagione, è il poterci ascoltare, da noi non ci sono barriere ideologiche, noi cerchiamo di scardinare il giudizio degli altri e le loro aspettative.”

E poi ancora ha aggiunto: “Non facciamo interviste ma esploriamo personaggi che vogliamo far agire e reagire. Perché ogni persona è un mondo e un mondo lo si vive. Questa è la mission di questo quarto anno”. Di recente Francesca Fialdini è stata vittima di un piccolo incidente domestico fortunatamente già completamente risolto.

Da noi…a ruota libera 4^ edizione: data d’inizio ed anticipazioni

Il talk di Francesca Fialdini, giunto già al quarto anno, prenderà il via a partire da domenica 18 settembre intorno alle 17.20 circa su Rai1. La formula rimarrà più o meno invariata basata sul racconto di esperienze di vita e svolte importanti e improvvise. Non sarà l’unico impegno per la conduttrice toscana che da lunedì 24 ottobre ogni settimana sarà in onda nella seconda serata di Rai3 al timone di Fame d’amore, docu-reality basato sulle storie di ragazze e ragazzi che lottano contro i disturbi alimentari.