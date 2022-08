Francesco Chiofalo dopo il ricovero in ospedale: “Sono stato paralizzato”

Il noto influencer racconta il malore avuto: “Tremavo come se avessi il morbo di Parkinson”

Nei giorni scorsi Francesco Chiofalo un noto personal trainer e influencer ha destato parecchia preoccupazione, poichè è stato ricoverato in un ospedale in seguito a una serata trascorsa in qualità di ospite in una discoteca della Sicilia. Dopo aver assicurato ai suoi fan di raccontare presto ciò che gli è successo di preciso, il fidanzato di Drusilla Gucci ha rotto il silenzio. Oltre a ribadire di essere stato piuttosto male ultimamente, ha spiegato il malore avuto:

“Ad un certo punto da che mi sentivo bene mi si è paralizzato completamente il braccio destro e la gamba destra, ho cominciato a tremare come se avessi il morbo di Parkinson. Sono sbiancato completamente, mi è preso un colpo”.

Brutto spavento per il fidanzato di Drusilla Gucci: “E’ stato terribile! Ho pensato che ero rimasto invalido”

Dopo aver aggiornato i suoi follower sulla sua salute sul malessere improvviso che l’ha costretto a ricoverarsi in ospedale d’urgenza, Francesco Chiofalo ha raccontato il brutto spavento preso. Per cominciare ha fatto sapere che tutto di colpo ha iniziato a tremare: “La mia gamba destra e il mio braccio destro sono rimasti paralizzati, hanno cominciato a vibrare”. Dopo il ricovero in un ospedale di Catania ha deciso di farsi spostare in quello della sua città a Roma:

“Sono rimasto paralizzato per quattro giorni, è stato terribile, ero spaventatissimo. Ho pensato al peggio, che ero rimasto invalido. Psicologicamente sono stato malissimo”.

Riguardo alla sua assenza dai social ha sottolineato: “Per questo poi non mi sono fatto vivo qui, non ci stavo con la testa. La cosa più pesante era per me non riuscire a camminare e dover andare in giro con una sedia a rotelle. Ho passato veramente un incubo”. A questo punto ha tranquillizzato i suoi fan: “Fortunatamente la gamba e il braccio hanno smesso di tremare, sono riuscito a muoverli di nuovo”.

Francesco Chiofalo rassicura i fan: “Fortunatamente non sembra che debba operarmi di nuovo”

Sempre tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show ha precisato che la paralisi temporanea potrebbe essere legata all’effetto collaterale dovuto all’operazione a cui si è sottoposto qualche anno fa per l’eliminazione di una massa tumorale al cervello. Dopo aver detto di essere stato dimesso dall’ospedale ha continuato a rassicurare sulla sua salute attuale:

“Fortunatamente non sembra che debba operarmi di nuovo alla testa, anche perchè sarebbe stata per me una notizia devastante”.

Infine ha rivelato di star facendo tutti i vari controlli medici, e ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuto: “Ora mi sento meglio e mi sono ripreso, grazie per i bellissimi messaggi che mi avete scritto. Sono senza parole”.