Francesco Totti e Ilary Blasi hanno preso una decisione: nuovo colpo di scena

Ilary Blasi e l’ex marito sono tornati a vivere insieme: arriva l’ultimo clamoroso colpo di scena

Nuovo giorno e ovviamente ecco arrivare un nuovo gossip sulla (ex) coppia più chiacchierata in questa estate che sta volgendo ormai al termine. Cos’è successo stavolta? In base alle indiscrezioni raccolte dal quotidiano Il Corriere della sera pare che Francesco Totti e l’ex moglie abbiano deciso di tornare a vivere insieme sempre per il bene dei tre figli. Ovviamente i due sembra che continuino a vivere da separati in casa:

“Gira che ti rigira li ritroviamo ancora lì. Sotto lo stesso (spaziosissimo) tetto coniugale della megavilla all’Eur. Francesco Totti e Ilary Blasi sono separati in casa…”

Sempre il popolare quotidiano ha poi confermato tutte le indiscrezioni inerenti al fatto che già prima dell’addio definitivo gli ex coniugi avrebbero vissuto in casa come due perfetti sconosciuti: “La loro crisi viene da lontano…Lo hanno capito pure i muri…”

Francesco Totti e la popolare conduttrice ad un bivio: si separeranno consensualmente? Gli ultimi gossip

Successivamente Il Corriere della sera ha fatto sapere che questa settimana appena iniziata dovrebbe essere quella decisiva per Ilary Blasi ed il suo ex marito perchè saranno costretti a scegliere se separarsi consensualmente o cercare di risolvere la faccenda in tribunale, con tutte le conseguenze del caso:

“Francesco e Ilary dovranno fare una scelta definitiva. Procedere di comune intesa verso una separazione consensuale. O virare bruscamente verso quella giudiziale…”

L’ipotesi di finire in tribunale sembra non essere neppure così remota per la ex coppia sempre al centro del gossip, almeno in base a quanto riportato dal quotidiano: “Tre anni circa di scontri in tribunale per dividere, oltre alle proprie strade, anche il sostanzioso patrimonio di famiglia…”

I due ex coniugi al centro del gossip: come sono adesso i loro rapporti

Il Corriere ha poi rivelato che i rapporti tra Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbero essere abbastanza civili, anche se decisamente distaccati, nonostante al momento vivano sotto lo stesso tetto con i tre figli. Tornando invece a parlare della loro separazione il quotidiano ha fatto presente di essere venuto a conoscenza che tutti gli avvocati ingaggiati dalla ex coppia per seguire da vicino questa faccenda pare ‘tifino’ per una separazione consensuale: “Che il buon senso trionfi e le carte bollate siano di facile compilazione…”