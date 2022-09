Ilary Blasi sul piede di guerra contro Francesco Totti? L’ultimo scoop

Francesco Totti, l’ex moglie agguerrita sulla separazione? Spunta un nuovo retroscena

Oggi è uscito in tutte le edicole un nuovo numero del magazine Novella 2000. All’interno c’è anche un articolo dedicato alla separazione tra Ilary Blasi e l’ex calciatore della As Roma. Ed in questa occasione è stato riportato un nuovo retroscena. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale di gossip diretto da Roberto Alessi pare che la popolare conduttrice non abbia la minima intenzione di accordarsi con l’ex marito per firmare una separazione consensuale: “Dicono che Ilary per ora non voglia sentir parlare di accordi…” Difatti quest’ultima vorrebbe difendere la sua parte a qualsiasi costo: “Tornata dalla lunga vacanza è pronta a difendere la sua parte con tutti i mezzi…”

Ilary Blasi mette alle strette l’ex marito, che vorrebbe un accordo pacifico: l’ultimo gossip

Il magazine Novella 2000 ha poi rivelato che al contrario dell’ex moglie invece Francesco Totti pare essere più propenso a trovare un accordo, anche perchè ci sono di mezzo i figli, proprietà e un patrimonio non indifferente. Successivamente il settimanale diretto da Roberto Alessi ha anche colto la palla al balzo per svelare un nuovo succoso retroscena. Di cosa si tratta? Sembra che nella villa di famiglia non vivano solo l’ex coppia, sempre al centro del gossip, e i figli, ma anche i genitori di lei: “Un’ulteriore complicazione da gestire…” Una cosa comunque è certa, se i due ex coniugi andranno allo scontro frontale in Tribunale il rischio di una lotta piena di colpi di scena sarebbe concreto: “In una ‘guerra’ si fanno male sempre tutti…”

Annamaria Bernardini de Pace non si dà per vinta: vuole la separazione consensuale

Nei giorni scorsi è stato svelato che Francesco Totti pare abbia ingaggiato tra i suoi avvocati per seguire la separazione dalla sua ex moglie Ilary Blasi la de Pace. Oggi il magazine Novella 2000 ha rivelato che quest’ultima sembra stia cercando in tutti i modi di far ragionare i due ex coniugi per farli arrivare ad una separazione consensuale: “Ce la farà?”. In base a diverse indiscrezioni circolate online pare che questa sia la settimana decisiva affinché i due prendano una decisione in merito.