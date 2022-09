Franco Terlizzi uscito fuori dal carcere: arriva la clamorosa svolta

L’Isola dei Famosi, l’ex concorrente è uscito dal carcere: l’ultima news

Giorni fa è stato arrestato Franco Terlizzi. Difatti quest’ultimo è stato accusato di essersi prestato a fare il prestanome al figlio di un noto boss della Comasina morto lo scorso gennaio. Ore dopo è intervenuto anche il figlio dell’ex naufrago del reality show vip asserendo che le accuse mosse nei confronti del padre sarebbero totalmente prive di fondamento. Oggi ecco arrivare l’ennesimo colpo di scena su tutta questa faccenda. Cos’altro è successo? Come riportato dall’Ansa il noto ex pugile è stato al momento scarcerato in quanto il gip di Monza Silvia Pansini ha deciso di accogliere le istanze dei suoi avvocati.

Franco Terlizzi sotto accusa: è uscito dal carcere e adesso è finito ai domiciliari

L’Ansa ha poi tenuto a precisare che l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi adesso che è uscito dal carcere non è ovviamente libero, ma è finito ai domiciliari in attesa che venga fatta luce su tutta questa brutta vicenda in cui è finito. Ovviamente si segnala che le indagini su questa storia continuano e quindi gli avvocati dell’ex concorrente del reality show vip in onda su Canale 5, il quale è stato difeso dal figlio Michael Terlizzi, dovranno dimostrare la più totale estraneità ai fatti del loro assistito. Come andrà a finire tutta questa storia? Chissà, intanto dopo tre giorni di carcere l’ex naufrago può tornare a casa.

Isola, l’uomo finito in carcere ha rifiutato di ripartecipare al reality? L’indiscrezione

Si segnala inoltre che in base a quanto riportato dal portale FanPage.it gli investigatori hanno fatto sapere che in passato Franco Terlizzi avrebbe ricevuto la proposta di partecipare nuovamente al reality show adventure di Canale 5, ma avrebbe gentilmente declinato l’invito perchè non avrebbe voluto lasciare la carrozzeria che sarebbe di proprietà del figlio del boss e per cui avrebbe accettato di fare da prestanome. Il portale ha anche rivelato che in mano degli inquirenti ci sarebbero inoltre delle registrazioni di presunte conversazioni tra Terlizzi e il figlio del boss della Comasina.