Franco Terlizzi arrestato, il figlio non ci sta: “Accuse senza fondamenta”

Michael Terlizzi interviene dopo l’arresto del padre: “Accuse che non stanno né in cielo né in terra”

Ieri mattina su tutti i giornali e blog è stata riportata la notizia che Franco Terlizzi è stato arrestato per ‘Ndrangheta. Difatti pare che quest’ultimo sia uno dei prestanome del figlio di un noto boss della Comasina morto il gennaio scorso. Si segnala che in queste ultime ore anche il figlio dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è intervenuto su tutta questa faccenda. Cosa ha detto? Come ha riportato il portale web BlogTivvu.it Michael ha rivelato che le accuse mosse nei confronti di suo padre sarebbero del tutto prive di fondamento:

“Tutto ciò per cui mio padre è accusato non sta veramente né in cielo né in terra…”

Il ragazzo ha poi voluto far sapere che il suo avvocato si è già messo al lavoro per far emergere tutta la verità: “Il mio avvocato provvederà e capiremo cos’è realmente successo…”

Franco Terlizzi coinvolto in attività illecite? Il figlio lo scagiona: “Solo frequentazioni”

Michael Terlizzi, come riportato dal portale web BlogTivvu.it, ha poi fatto presente che suo padre mai sarebbe stato coinvolto in attività illecite, limitandosi a parlare di frequentazioni e amicizie:

“Per noi quello che conta è sottolineare sin da ora che è vero, mio padre aveva delle frequentazioni, ma una cosa sono le amicizie e un’altra il coinvolgimento in attività illecite…”

Ma come starà adesso suo padre, che è stato arrestato ieri per ‘Ndrangheta? A rivelarlo è stato lo stesso Michael, il quale non ha nascosto che per suo padre è stata una vera e propria doccia gelata: “È stata una doccia fredda, tanto per me quanto soprattutto per mio padre, che ho visto molto amareggiato per tutto quello che sta vivendo…”

Michael Terlizzi si scaglia contro i giornalisti: “Scritte fandonie su mio padre”

Il giovane ragazzo ha poi concluso questo suo lungo intervento scagliandosi contro tutti i giornalisti, che in queste ore avrebbero scritto né più né meno fandonie sul conto di suo padre Franco Terlizzi: “E’ amareggiato per le fandonie raccontate dai giornali…” Successivamente Michael si è detto fiducioso che la giustizia farà il suo corso facendo emergere la verità: “Confidiamo comunque nella giustizia, che saprà dimostrare qual è la realtà…”