Gemma Galgani, passo indietro dal nuovo corteggiatore Didier: “Ti tradirei”

La storica dama non se lo aspettava: “Sono rimasta un po’ sorpresa”

Gemma Galgani, la storica protagonista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi è rimasta spiazzata nella nuova puntata andata in onda oggi. In particolare il suo corteggiatore francese Didier venuto nel programma appositamente per lei, ha deciso di interrompere la loro conoscenza. La reazione della dama non si è fatta attendere:

“Non è che c’è qualche altro motivo sotto? Quindi cosa devo fare…mi sorprende molto, sono rimasta un po’ sorpresa“.

Il nuovo cavaliere avvertito dall’opinionista: “Ti stai incamminando in una cosa pericolosa”

Nella nuova stagione di Uomini e Donne ha messo piede Didier, un signore francese, che si è presentato per fare la corte a Gemma Galgani. La conduttrice nell’appuntamento di oggi ha fatto sapere che i due oltre a sentirsi al telefono si sono rivisti a cena. La dama ha subito affermato: “Siamo andati a cena insieme, c’è stato un bacio abbastanza passionale. Mi è scattato qualcosa durante il ballo che c’è stato nella terrazza, quando sono tornata in albergo gli ho chiesto se voleva cenare insieme”. Tina Cipollari non ha perso tempo per provocarla: “Solitamente tu sei una donna molto dura, vedi che bruci tutte le tappe al solito!”. La replica della dama è stata: “Non ho bruciato niente, ho fatto quello che sentivo, avrei anche potuto avere una risposta negativa”. La collega di Gianni Sperti ha messo in guardia il cavaliere:

“Tutti gli omini che hanno frequentato lei in passato sono usciti da questa relazione devastati, ti stai incamminando in una cosa molto pericolosa“.

L’opinionista ha aggiunto: “Se non conosci il suo passato è ovvio che è un rischio. Tira fuori il peggio di sè strada facendo”.

Gianni Sperti interviene in difesa di Didier: “E’ stato onesto e merita di restare”

Il signore francese ha comunicato la decisione presa alla storica dama: “Ho riflettuto un po’, abbiamo uno stile di vita un po’ diverso, tu hai sentito qualcosa forse, io niente. Io ballo con tutte, io ho viaggiato, tutte le sere esco, se cominciamo qualcosa insieme e tu non esci io esco con altre persone, ti tradirei, questo è il problema, per non spaccare il cuore di qualcuno preferisco dire facciamo un passo indietro, non c’è stata la scintilla”. La celebre torinese si è arrabbiata, visto che riferendosi al suo nuovo corteggiatore ha sottolineato: “Sono stata un tramite perchè lui entrasse per fare le sue performance? A me non sta bene, secondo me se ne deve andare”. Gemma Galgani che ha fatto una promessa inaspettata in un’intervista, ha scatenato l’ira dell’opinionista che le ha detto: “Non hai questo potere decisionale, siediti, quanti uomini sono venuti per te e l’hai scartati”. La protagonista del trono over l’ha avvertita: “Non cominciare con me quest’anno perchè caschi male. E’ una questione di principio, è venuto per me”. Anche Gianni Sperti ha difeso il cavaliere: