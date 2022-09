UeD, Gemma Galgani è decisa: l’inaspettata promessa a Maria De Filippi

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 22, 2022 , in Uomini e Donne

Maria De Filippi e la promessa della dama: “Supererò qualsiasi ostacolo per trovare l’uomo giusto”

Martedì scorso è iniziata finalmente la nuova edizione di Uomini e Donne. Ovviamente nella prima puntata la popolare conduttrice ha subito chiamato al centro dello studio Gemma Galgani per parlare della sua estate e di eventuali sviluppi amorosi. In quella occasione ha inoltre dato il benservito ad un cavaliere, mentre ha accettato ben volentieri di conoscerne un altro. Oggi la dama ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. E tra una chiacchiera e l’altra ha colto la palla al balzo per fare una promessa alla presentatrice:

“Stavolta supererò qualsiasi ostacolo per incontrare l’uomo giusto…”

Gemma Galgani fa una confessione: “La conduttrice non mi ha dato nessun consiglio”

Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto alla dama di Uomini e Donne se Maria De Filippi le ha dato qualche prezioso consiglio per affrontare al meglio questa nuova stagione. E la donna, con estrema schiettezza, ha risposto negativamente, anche se ha ammesso che la sola sua presenza in studio la rassicura tanto:

“No, non mi ha detto nulla di particolare…Maria è una donna straordinaria e la sua presenza mi rassicura molto…”

Il giornalista le ha poi domandato che uomo vorrebbe al suo fianco. Gemma, la quale è stata attaccata da un’ex dama, ha quindi subito confessato di volere un uomo sincero ed affettuoso: “Nel programma seguirò il mio cuore, mi costruirò però anche una piccola corazza per difendermi dai corteggiatori con finti interessi…”

Tina Cipollari e il nuovo affondo della dama di Uomini e Donne: “Mi ha delusa”

Gemma Galgani è poi tornata a parlare della sua più acerrima nemica nel dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi: la popolare opinionista. E sul magazine Nuovo ha confessato che i suoi comportamenti l’hanno un po’ delusa:

“Mi delude per il suo comportamento nei miei confronti…Vorrei essere capita invece di litigare sempre…”

La dama ha poi dato un consiglio (probabilmente non richiesto) a Tina, asserendo che sarebbe meglio che imparasse ad ascoltare di più gli altri: “Imparasse ad ascoltare anche chi, come me, parla con il cuore…”