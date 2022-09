GF Vip 7, Charlie Gnocchi ha violato il regolamento? Sparito un video

Il gesto inaspettato del concorrente del reality: cosa ha fatto prima dell’ingresso nella Casa di Cinecittà

In vista della prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 che prenderà il via il 19 settembre 2022, i concorrenti sono già in quarantena: tra questi c’è anche Charlie Gnocchi, che nelle scorse ore ha fatto un gesto che non è di certo sfuggito. La pagina Instagram thepipol_tv ha fatto sapere che il conduttore radiofonico ha rimosso dai social il video che aveva pubblicato mentre si allenava in un hotel di Roma, lo stesso in cui attualmente si trovano anche gli altri personaggi che a breve faranno il loro ingresso nella casa di Cinecittà.



Il noto volto ha commesso un errore? “Ha provveduto a rimuovere il video dopo un rimprovero”

Ormai manca veramente poco per il ritorno del Grande Fratello Vip con la sua settima edizione, che vedrà al timone Alfonso Signorini affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste. Nella giornata di oggi Charlie Gnocchi uno dei concorrenti che a detta di Davidemaggio.it parteciperà al noto programma, ha fatto sparire dal suo profilo Instagram il video che aveva condiviso stamattina mentre si trovava nell’hotel di Roma dove sono rinchiusi anche gli altri protagonisti della trasmissione in quaratena prima di varcare la famosa porta rossa. Come ha fatto notare thepipol_tv il filmato in questione è scomparso per un motivo ben preciso: “Probabilmente perchè ha violato il regolamento che prevede il non accesso o utilizzo dei social prima di entrare nella casa”. Sempre a riguardo si legge:

“Ha provveduto a rimuovere il video dopo un rimprovero e ha iniziato a mostrare foto di repertorio. Per lui cartellino giallo?”.

Confermata la partecipazione di Charlie Gnocchi al GF Vip 7: “Lo rinchiudono in casa”

Intanto nelle scorse settimane è stata confermata la partecipazione del famoso conduttore radiofonico al tanto atteso reality show dall’ex gieffina Manila Nazzaro, che riferendosi al collega ha affermato:

“Lo rinchiudono in casa, quindi se lo tenessero! Poveri inquilini”.

Nel contempo non sfuggono i commenti dei tanti utenti della rete, sul gesto a quanto pare scorretto di cui si è reso protagonista il pittore sperimentale molto conosciuto nel mondo dello spettacolo: “A casa buffone”, “Cartellino rosso”, “E’ simpaticissimo e spero entri nella casa perchè sarebbe un bel divertimento”, “Scusate ma forse non vedete bene che anche gli altri concorrenti pubblicano che stanno nel letto in quarantena perchè ve la prendete solo con lui”, “Probabile, per me è indifferente se entra o meno!!”.