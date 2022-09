GF Vip 7, cosa c’è dietro il no di Patrizia Groppelli: “Estate complicata”

Patrizia Groppelli sulla sua mancata partecipazione al reality: “Le notizie sulla mia partecipazione al GF erano vere”

C’è tanta attesa per l’inizio del Grande Fratello Vip, con le luci della casa più spiata d’Italia che si riaccenderanno tra una settimana esatta, ovvero lunedì 19 settembre, dopo circa sei mesi dalla fine della passata edizione. Ci sono tante voci su probabili concorrenti ma finora gli unici a essere stati confermati ufficialmente dagli account ufficiali del Grande Fratello sono Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Una concorrente data da molti come probabile a varcare la porta rossa era Patrizia Groppelli, che qualche ora fa ha confermato come tali voci fossero vere e ha spiegato i motivi della sua mancata partecipazione.

Grande Fratello Vip, Patrizia Groppelli e i problemi familiari degli ultimi mesi: “Mio padre ha avuto un problema di salute importante”

Patrizia Groppelli nella serata di ieri ci ha tenuto attraverso un lungo post su Facebook a spiegare ai suoi fan i motivi della sua mancata partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini, che ha fornito indizi su un concorrente misterioso nelle ultime ore, e la sua assenza sui social: “Ho avuto un’estate un po’ complicata: Mio padre ha avuto un problema di salute importante che oltre ad avermi parecchio destabilizzato ha richiesto molte delle mie energie. In più anche il mio Aristotele ha subito un’altra operazione per un ennesimo mastocitoma”. Quindi la opinionista televisiva, che ammiriamo in molte trasmissioni come Mattino 5 e Pomeriggio 5, ha passato un’estate turbolenta tra i problemi di salute del padre e quelli del suo amato cane, e ciò a malincuore l’hanno convinta a dire no al famoso reality show.

Patrizia Groppelli rammaricata ma senza rimpianti: “Non mi sarei mai perdonata di abbandonare la mia famiglia”

Patrizia Groppelli ha poi proseguito il suo post su Facebook dicendo che non si sarebbe mai perdonata di abbandonare la famiglia in un momento così importante e che non avrebbe potuto entrare nella casa del Grande Fratello senza voglia e testa: “Le notizie sulla mia partecipazione al grande fratello erano tutte vere! Certo c’è stato un bel balletto da maggio in cui avevo rifiutato, cambiando idea in estate prima che la situazione di mio papa’ diventasse instabile! Non me la sono piu sentita, e mi è dispiaciuto molto, non me la sono sentita di portarmi dentro tutte le mie preoccupazioni”. Infine, la compagna del famoso Alessandro Sallusti si è detta dispiaciuta e rammaricata di aver rinunciato all’ultimo momento mettendo in difficoltà la produzione e la gente che ha avuto fiducia e ha invitato i suoi fan a seguire Mattino 5 dato che tornerà da stamattina ad essere spesso ospite del programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.