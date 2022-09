Concorrenti GF Vip 7, gran colpo di Alfonso Signorini: nel cast ci sarà…

Grande Fratello Vip, storico conduttore del TG1 nel cast? L’indizio dai social

Manca sempre meno all’inizio del GF Vip 7. La decisione di Alfonso Signorini di non rivelare in anticipo il cast non ha fatto altro che aumentare la curiosità dei fan, che fremono e attendono con grande ansia e curiosità il via del reality prodotto da Endemol Shine. Per tutta l’estate sui social il padrone di casa del programma si è divertito a rilasciare indizi, senza però mai rivelare nomi. Negli ultimi giorni è stata la pagina ufficiale del reality a divertirsi allo stesso modo, lasciando però un po’ meno spazio all’immaginazione. Stando infatti ad un recentissimo video pubblicato sui social nella casa entrerà una personalità molto importante, che a giudicare dalle sembianze pare essere proprio Attilio Romita. Lo storico ex mezzobusto era stato dato in trattative per varcare la porta rossa e pare che tutto sia andato a buon termine, con il giornalista che dovrebbe essere nel cast.

Spunta l’indizio della pagina del GF Vip: “Ogni promessa è debito”

Sempre sul proprio account ufficiale Instagram il reality di Canale Cinque, che per la quarta volta sarà guidato dal bravissimo Alfonso Signorini, è arrivato qualche ulteriore indizio su questo misterioso personaggio che vedremo al GF Vip. La pagina ha infatti così presentato il nuovo concorrente del quale non è stata però rivelata alcuna identità: “Ogni promessa è debito, allacciate le cinture. Il viaggio nel tempo sta per cominciare”. Per i fan non ci sono dubbi, Attilio Romita è uno dei nuovi concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip e andrà ad unirsi ai nomi già annunciati.

I concorrenti già annunciati da Alfonso Signorini

Nelle scorse ore Alfonso Signorini ha ricevuto un particolare appello da parte di Jessica Mazzoli, che si è candidata per entrare nella casa del GF Vip. Fino ad ora i concorrenti ufficiali già annunciati sono Wilma Goich, Pamela Prati e Giovanni Ciacci, già certi di entrare a far parte del programma in partenza il prossimo 19 settembre su Canale Cinque con il consueto doppio appuntamento settimanale. E intanto prosegue la caccia dei fan, che cercano di comprendere chi si cela dietro gli indizi disseminati negli ultimi giorni.