GF Vip 7, dietrofront sulle elezioni politiche: abolita la quarantena

I gieffini del Grande Fratello Vip in isolamento a causa delle elezioni politiche? La decisione

Nelle scorse settimane è stato annunciato che non slitterà la prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che verrà trasmessa su Canale 5 questa sera. La variazione di programmazione sarebbe potuta sorgere a ridosso delle elezioni politiche, ma poi è emerso che i concorrenti sarebbero usciti dalla casa di Cinecittà per poi rientrare dopo aver fatto la quarantena. DavideMaggio.it ha aggiornato su un cambiamento dell’ultimo minuto, poichè gli addetti ai lavori avrebbero deciso di non far stare più in isolamento i gieffini:

“Ebbene consapevoli del rischio di lasciare una casa semivuota stando a quanto ci risulta ha deciso di abolire la quarantena per chi va a votare“.

Gli autori del reality cambiano idea: i concorrenti rientreranno subito nella casa di Cinecittà dopo aver votato

Nei giorni scorsi si è parlato della probabilità di vedere la casa del GF Vip 7 completamente vuota durante le elezioni politiche. A dire la sua su questa faccenda di recente ci ha pensato proprio il conduttore, ai microfoni della rivista TV Sorrisi e Canzoni: “Chi vorrà potrà andare a votare tranquillamente, ma poi salterà una puntata per fare la quarantena di cinque giorni. Continueremo ad applicare i controlli di sicurezza anti-Covid”. Stando a quanto ha dichiarato DavideMaggio.it c’è stata una modifica a poche ore dal ritorno del seguitissimo reality show su Canale 5, dato che i concorrenti che andranno a votare non dovranno più affrontare l’isolamento prima di rimettere piede nella casa più spiata dagli italiani:

“Il concorrente dopo aver svolto il suo dovere da cittadino, rientrerà immediatamente nell’abitazione di Cinecittà, con buona pace dei concorrenti vulnerabili, soprattutto per età, presenti nella casa”.

Svelato il cast completo della nuova edizione: la partecipazione di due personaggi è ufficiale

Intanto a svelare il cast completo del seguitissimo reality show, salvo colpi di scena, è stato sempre l’informato blog Davide Maggio. A Giovanni Ciacci e Pamela Prati la cui partecipazione è stata ufficializzata si aggiungono: “George Ciupilan, Sofia Giale De Donà, Marco Bellavia, Alberto De Pisis, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi, Charlie Gnocchi, Carolina Marconi, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Wilma Goich, Cristina Quaranta, Attilio Romita, Luca Salatino, Patrizia Rossetti, Antonino Spinalbese, Amaurys Perez, Sara Manfuso, Ginevra Lamborghini e Gegia”.

Riguardo alle anticipazioni del primo appuntamento, invece thepipol_tv ha rivelato che è previsto uno scontro infuocato tra l’opinionista Sonia Bruganelli e una concorrente che le ha riservato delle pesanti critiche sui social: “I toni non saranno pacati e potrebbe accadere di tutto!”.