GF Vip, Carolina Marconi contro Sonia Bruganelli: “E’ stata fuori luogo”

Lo sfogo della showgirl venezuelana: “Questa cosa non mi è piaciuta proprio”

Nella puntata del Grande Fratello Vip 7 che è andata in onda ieri sera su Canale 5, Carolina Marconi ancora una volta ha criticato Sofia Giaele De Donà, non considerando veri i sentimenti che la stessa prova per il marito alla stessa maniera di altre gieffine. A schierarsi dalla parte di quest’ultima a sorpresa è stata Sonia Bruganelli bacchettando la showgirl venezuelana, che non è rimasta affatto indifferente visto che si è sfogata con Pamela Prati:

“Hai visto quello che ha fatto e come mi ha attaccata? Non esiste dai. A me sta cosa che ha fatto non mi è piaciuta proprio, è stata fuori luogo”.

L’opinionista scatena la furia della gieffina: “Ha sparato a zero. Non mi ha fatto parlare”

Carolina Marconi ha attaccato Sofia Giaele De Donà sulla concezione di amore libero anche durante la puntata del reality di ieri, scatenando la reazione di Sonia Bruganelli. In particolare l’opinionista ha preso le difese della stilista: “Ma perchè deve dare spiegazioni a voi sul suo matrimonio? Ma che ve frega a voi”. La showgirl venezuelana non l’ha presa per niente bene, dato che si è lamentata dell’intervento della moglie di Paolo Bonolis che intanto è stata provocata da Adriana Volpe, sostenendo che è stato esagerato il suo attacco:

“Ha sparato a zero, non mi ha fatto nemmeno parlare. Mi ha attaccata così senza sapere nulla”.

Dopo essersi giustificata sottolineando di aver speso il suo tempo per cercare di capire la compagna di gioco, riferendosi all’opinionista ha aggiunto: “Perchè così fa risultare che io sono la bigotta della situazione e lei no. Se mi ha attaccato è perchè non sapeva tutto”.

La rivelazione di Carolina Marconi sul matrimonio della giovane stilista: “Il marito soffre tanto”

La compagna di Alessandro Tulli ha continuato a difendere le sue ragioni, precisando che la stilista 23enne le ha rivelato che in realtà è lei a volere l’amore libero e non il marito: “Se tu fai soffrire una persona non è amore. Lei lo costringe a fare questa cosa di coppia. Mi ha detto che lui sta soffrendo di questo”. La showgirl venezuelana quando ha fatto il nome della giovane imprenditrice durante le nomination ha raccontato la stessa versione: