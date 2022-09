GF Vip, Charlie Gnocchi e lo scherzo finito male: “Sono incavolato nero”

Charlie Gnocchi arrabbiato per lo scherzo subito nella notte: “Sono incavolato”

È passata una settimana esatta dall’inizio del Grande Fratello Vip 7, con questa sera che andrà in onda la terza puntata del reality. Charlie Gnocchi da quando è entrato nella casa è stato apprezzato per la simpatia e l’umorismo ed è stato anche oggetto di scherzi, che ha preso col sorriso. Però questa notte non ha preso bene lo scherzo che hanno fatto Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon che gli hanno messo della cipolla nel cuscino mentre riposava. Quando si è svegliato, il fratello di Gene non ci ha visto più e ha rincorso il volto di Forum con una mazza da biliardo, accusando anche Cristina Quaranta che stava ridendo di essere complice dello scherzo. Nonostante inizialmente sembrava che l’avesse presa bene, in realtà Charlie ha detto di essere incavolato nero per lo scherzo di cattivo gusto e dopo aver visto tutti ridere di lui.

Lo scherzo a Charlie Gnocchi finisce male: Nikita Pelizon scoppia in lacrime

I ragazzi ancora svegli hanno cercato di calmare Charlie Gnocchi dopo essersi accorti che si era arrabbiato, con l’uomo che però ha risposto male ad Antonino Spinalbese e non ha accettato le scuse di Nikita Pelizon, la quale si è mostrata dispiaciuta dell’accaduto ed è stata attaccata anche da Giovanni Ciacci, anch’egli mostratosi infastidito per la faccenda. A quel punto l’ex concorrente di Pechino Express è scoppiata in lacrime ed è stata consolata da Cristina Quaranta, che le ha detto di stare tranquilla perché non ha ucciso nessuno. La ragazza ha spiegato il motivo per cui ci è rimasta male: “Sì, ma anche Ciacci che mi dice che mi spedisce fuori a calci in c**o. Se me lo dice con quel tono da tiranno dittatoriale”. Invece in mattinata Edoardo Donnamaria ha chiesto scusa al conduttore radiofonico dicendo che si è spaventato della reazione avuta nella notte e i due, seppur con delle incomprensioni, si sono chiariti sotto gli occhi dei compagni di gioco.

Grande Fratello Vip, questa sera la terza puntata: i temi principali della serata

Questa sera andrà in onda la terza puntata del reality condotto da Alfonso Signorini che come al solito promette scintille. Il conduttore parlerà sicuramente del litigio tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, che si sono chiariti nella giornata di ieri, chiedendo il parere prima ai diretti interessati e poi agli altri inquilini. Poi si parlerà sicuramente dello scherzo a Charlie Gnocchi per vedere se l’uomo si chiarirà definitivamente con i due giovani che hanno architettato il tutto. Ci saranno sicuramente le nomination dove questa volta saranno tutti a votare, anche i “vipponi” entrati giovedì e, vedendo i battibecchi tra le donne nelle prime nomination, si preannunciano nuovamente infuocate. Questo e molto altro nella terza puntata in onda su Canale 5 alle 21:45.