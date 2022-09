GF Vip, Charlie Gnocchi insulta duramente Attilio Romita: “Mer** vivente”

Attilio Romita contesta i concorrenti: “Siete davvero surreali”

Stamattina alcuni concorrenti si sono riuniti nel salotto della casa del Grande Fratello Vip per parlare del più e del meno. In questa occasione Wilma Goich ha suggerito a tutti di credere che per fare la spesa nei migliori dei modi bisognerebbe prima prendere in considerazione le esigenze di tutti, e solo in un secondo momento considerare le varie intolleranze, allergie, ecc…A quel punto ha preso la parola il popolare giornalista, che non ha nascosto tutte le sue perplessità per il metodo adottato fino a questo momento per fare la spesa. Difatti quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha rivelato di pensare siano surreali: “Siete surreali quando fate la spesa…” Tanto è bastato per far scoppiare un vero e proprio caos nella casa più spiata dagli italiani.

Charlie Gnocchi è una furia contro il giornalista: “Fai l’intellettuale, ma sei solo una mer**”

Successivamente ha preso la parola il fratello del popolare comico Gene Gnocchi, che non le ha certo mandate a dire ad Attilio Romita, reo di aver espresso un giudizio fuori luogo:

“Allora vieni te. Vieni tu! E allora taci. Ma siamo surreali, cosa vuol dire, siamo surreali? E’ un’offesa. Ma dai, ma falla tu invece. Surreale è un’offesa, noi non siamo surreali…”

Tuttavia il giornalista del Grande Fratello Vip, che è stato messo in imbarazzo da Giucas Casella lunedì scorso in puntata, non si è scomposto più di tanto invitando il coinquilino vip a darsi una calmata perchè non è mai stata sua intenzione voler offendere nessuno: “Non ti rivolgere a me così…” Quest’ultimo però non solo non si è calmato, ma è anche arrivato ad insultarlo pesantemente: “Vuoi fare l’intellettuale e sei una me**a vivente. Ma vaffanc*lo va…”

Charlie vs Attilio: "Vuoi fare l'intellettuale e sei una m*rda vivente. Vaffanc*lo".#GFVIP pic.twitter.com/Q51XbriZag — Roberto Mallò (@robymallo) September 30, 2022

Grande Fratello Vip, concorrente perde le staffe: è caos nella casa

Charlie Gnocchi ha poi spiegato il motivo per cui se l’è presa così tanto con Attilio Romita, asserendo di credere abbia detto davvero una sciocchezza, soprattutto perchè in passato ha studiato il surrealismo di Breton:

“Io lo conosco, perché io ho studiato il surrealismo di André Breton. E’ un movimento artistico ed hai detto una ca**ata…”

Il concorrente, evidentemente furioso, ha anche invitato Romita a farsi un giro invece di esprimere presunti giudizi così superficiali sugli altri: “Vai a quel paese, che è meglio… Surreale a me!“. Sui social si sono però già schierati tutti con il giornalista del reality, non facendo mistero di credere che Charlie abbia perso una buona occasione per tacere.