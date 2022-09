Giucas Casella mette in imbarazzo Attilio Romita: “Ti tocchi il pacchetto”

Attilio Romita messo all’angolo dall’ex gieffino: la rivelazione imbarazzante

In questa puntata del Grande Fratello Vip i colpi di scena non sono certo mancati. E ad un certo punto Alfonso Signorini ha fatto entrare nella casa più spiata dagli italiani Giucas Casella, il quale ha voluto fortemente un confronto con il giornalista del TG1, reo di aver fatto alcune uscite davvero pesanti nei suoi confronti. In questa occasione il sensitivo, appena se l’è visto davanti, è andato su tutte le furie, arrivando addirittura a piangere:

“Sono arrabbiato con te…Sono molto arrabbiato…Sono nervoso…Mi hai dato viscido, del vecchio bavoso…Ma cosa dici?”

Ha poi rivelato di credere lui sia l’ultimo che possa giudicarlo: “Parli proprio tu…Hai fatto il balletto l’altro giorno…Ti sei spogliato e ti sei toccato il pacchetto…Dopo quattro gironi…”

Giucas Casella e la replica del concorrente del GF Vip: “Non puoi fare certe cose”

Successivamente ha preso la parola Attilio Romita, che ha subito risposto per le rime al popolare sensitivo. Difatti il concorrente del Grande Fratello Vip, che giorni fa ha criticato Alfonso Signorini, ha dichiarato che nella scorsa edizione ha fatto una doccia un po’ troppo provocante con due ragazze tenendo atteggiamenti troppo sopra le righe: “Un personaggio del tuo tipo non può fare certe cose…” Giucas si è però difeso, asserendo di non aver fatto niente di male, anzi: “Io ero come un nonno per le ragazze…Erano le mie nipotine…”

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sbugiarda l’ex gieffino: “Viscidone”

Attilio Romita però è rimasto fermo sulle sue posizioni chiedendo la cortesia a Giucas Casella di riguardare quel famoso video per valutare se si è comportato bene o meno. Tuttavia il sensitivo ha continuato a dire di non aver commesso assolutamente niente di male e di aver rispettato le ragazze. Ecco però arrivare il colpo di scena. Difatti Alfonso Signorini ha mandato in onda la suddetta clip, dove il sensitivo è stato sorpreso toccare il lato B delle ex concorrenti, tanto che è arrivato ad esclamare: “Scusa eh…Giucas…No, vabbè…Sei un viscidone…Ha ragione Romita…” Giucas ha però tagliato corto, asserendo di aver solo giocato e di essere stato solo frainteso.