GF Vip, Cristina Quaranta massacra Soleil Sorge: “L’avrei affogata”

Soleil Sorge nel mirino della nuova gieffina: “L’avrei presa e l’avrei affogata”

In queste ultime ore Cristina Quaranta, nel giardino della casa del Grande Fratello Vip, ha parlato del più e del meno con la sua coinquilina Patrizia Rossetti. Ed in questa circostanza hanno detto la loro su alcuni ex vipponi, tra i quali la popolare influencer, che con la sua amicizia speciale con Alex Belli ha fatto molto discutere un po’ tutti. Su quest’ultima la nuova concorrente non ha speso parole al miele, asserendo di credere non si sia comportata molto bene nei confronti di Miriana Trevisan mancandole di rispetto in più occasioni. Per tale ragione non ha fatto mistero che se avesse detto a lei determinate cose avrebbe reagito molto duramente:

“Se mi provochi su un punto debole sei cattivo e hai la cattiveria gratuita e io ti mando a fare in c**o. Io Soleil l’avrei presa e l’avrei affogata te lo dico molto chiaramente…”

Cristina Quaranta non ha dubbi sull’ex gieffina: “Si è troppo esposta”

La nuova concorrente del GF Vip, sempre parlando di Soleil Sorge, ha poi rivelato di credere si sia esposta un po’ troppo nella scorsa edizione precludendosi di fatto la vittoria. Difatti la nuova inquilina della casa più spiata dagli italiani ha fatto presente di credere che solitamente chi si espone meno va sempre avanti nel gioco e ha anche addirittura più possibilità di vincere:

“Nel programma si è esposta moltissimo, quando ti esponi troppo non vincerai mai un reality…”

Successivamente la Quaranta (QUI per consultare la sua scheda personale) ha anche fatto l’esempio di Daniele Silvestri, che essendosi esposto poco o nulla non ha vinto per un soffio: “Non si è mai esposto ed è arrivato in finale…”

Grande Fratello Vip, la concorrente confessa: “La sensibilità non deve mai mancare”

Cristina Quaranta, parlando ancora di Soleil Sorge, la quale ha lanciato un avvertimento a tutti i nuovi concorrenti, ha poi rivelato alla Rossetti di credere che spesso e volentieri abbia mancato di rispetto inutilmente a Miriana Trevisan e di non aver mai mostrato alcun tipo di sensibilità nei suoi confronti, soprattutto dopo tutto ciò che ha passato. E per questo motivo pensa abbia assolutamente sbagliato perchè a dispetto delle simpatie o antipatie il rispetto non deve mai mancare nei confronti degli altri: “La sensibilità non deve mai mancare e la mancanza di rispetto non ci deve mai stare….”