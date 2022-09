GF Vip, Marco Bellavia attaccato da Daniele Dal Moro: “Sei strafottente!”

Acceso scontro notturno tra due concorrenti: c’entrano le nomination

Non sono mancati momenti di tensione nella casa di Cinecittà, dopo la nuova puntata andata in onda su Canale 5 ieri sera lunedì 26 settembre 2022. C’è stato infatti uno scontro notturno tra Marco Bellavia e Daniele Dal Moro. In particolare tutto ha avuto inizio quando quest’ultimo è stato accusato dall’ex conduttore di Bim Bum Bam di averlo nominato, poichè si è messo d’accordo con un altro gieffino. L’ex volto di Uomini e Donne si è prontamente difeso:

“Dici tante parole e poi cambi. Io sono una persona che dice la verità, tu prima dici una cosa e poi cambi le carte in tavola“.

L’ex conduttore scatena la furia dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Sei un bugiardo”

Il terzo appuntamento del GF Vip 7 ha scatenato un litigio acceso tra Daniele Dal Moro e Marco Bellavia. Quest’ultimo dopo essere finito in nomination non ha perso tempo per capire chi l’ha votato. Non appena l’ex tronista e Edoardo Donnamaria hanno ammesso di aver fatto il suo nome, è scoppiata una vera e propria polemica. In particolare l’ex gieffino veronese ha perso le staffe dopo che l’ex conduttore di Bim Bum Bam è arrivato a sostenere che lui e il volto di Forum si siano accordati per nominarlo. La risposta del 57enne quando il ragazzo si è giustificato è stata: “Voi siete amici ed è normale che vi mettiate d’accordo. Mi stai mettendo in bocca sta roba che non è vera. Io non l’ho mai detto”. La pronta replica del 32enne non si è fatta attendere:

“Allora sei un bugiardo, perchè tu mi hai detto testuali parole, che io mi metto d’accordo con lui per votare te”.

Il mental coach ha vuotato il sacco ammettendo di aver lanciato l’accusa solamente per apprendere da chi era stato votato: “Siamo in un gioco di strategia dove io per intuire chi mi ha votato in modo che la prossima volta voterò, scopro che tu mi hai votato e anche altri mi hanno votato”.

Il volto di Forum vuota il sacco a Marco Bellavia: “Ecco perchè ti ho votato”

A schierarsi dalla parte dell’ex volto del dating show pomeridiano di Maria De Filippi ci ha pensato Edoardo Donnamaria, che si è rivolto al mental coach spiegandogli la ragione per cui l’ha nominato:

“Ogni volta che ti vedo, ogni volta che qualcuno prova a dire una cosa, tu ti metti in mezzo per fare una battuta per fare ridere e a me personalmente non fai ridere. Per questo ti ho votato, non perchè me l’ha detto lui”.

Il clima non è affatto migliorato, dato che Daniele Dal Moro è sbottato contro il 57enne che intanto sta facendo la corte alla famosa soubrette Pamela Prati, rivelando ciò che pensa chiaramente di lui: “Sei una persona fastidiosa anche con cui parlare. Sei uno strafottente. Quando una persona ti parla e ti fa un ragionamento serio non c’è bisogno di ridere in faccia”.