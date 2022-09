Ginevra Lamborghini replica alla sorella Elettra: “Non faccio show al GF Vip”

La musicista prende una decisione: “Non vorrei più parlare di questa cosa”

Ginevra Lamborghini dopo essersi scontrata con Sofia Giaele De Donà nella nuova puntata del GF Vip 7, ha avuto modo di apprendere ciò che ha scritto sua sorella Elettra sui social dopo le sue dichiarazioni. La reazione della gieffina non si è fatta attendere, che a sorpresa ha preso una decisione mettendo da parte la sua speranza di riconciliarsi con la cantante magari nella casa di Cinecittà:

“Sono io che cado dal pero, non vorrei neanche più parlare troppo di questa cosa tra me e lei, sono venuta qui per altri motivi, non di certo per fare lo show“.

La sorella della nota cantante non perde la speranza: “La mia porta resta aperta”

Nell’appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini che il pubblico ha seguito questa sera su Canale 5, Ginevra Lamborghini è venuta a conoscenza della stoccata che le ha lanciato la sorella Elettra sui social. Quando il presentatore le ha chiesto se la cantante è riservata, ha ammesso: “Da che ricordo si, confermo”. Alla domanda del giornalista: “E’ soltanto con te che ha dei problemi?”, invece la 30enne ha dichiarato: “Mi sento di dire di si”. La gieffina ha fatto capire di non comprendere del tutto le parole scritte dalla sorella: “Non capisco cosa significa oltre a cadere dal pero”. A cercare di interpretare il messaggio della cantante è stato il conduttore: “Sembrerebbe che sia rimasta stupita”. L’appassionata di musica si è rivolta ancora una volta alla sorella giustificandosi:

“Io non ti ho messa in cattiva luce, sono qui a dirti che ti voglio bene, ti chiedo scusa, ho voglia di parlare con te, magari nel silenzio della nostra cameretta, vicino ai nostri genitori, che possono mediare le nostre litigate, accetto che tu non ne voglia parlare qui, il mio messaggio te l’ho mandato, la mia porta resta aperta, e mi dispiace che tu pensi che io ti voglia mettere in cattiva luce perchè non è così”.

Ginevra Lamborghini chiarisce: “Poco prima di entrare ho conosciuto una persona”

Il direttore del settimanale Chi si è complimentato con la giovane concorrente: “Hai dimostrato una grande apertura nei suoi confronti, almeno in questo programma, lei ha tirato giù il muro e rispettiamo la sua decisione, se dice non voglio parlarne avrà le sue ragioni, se troverai un altro muro a smenarci sarà lei”. Successivamente non si poteva non parlare della complicità tra Antonino Spinalbese e la musicista. Il primo a rompere il silenzio è stato l’hair stylist: “Mi diverte, fa le mie stesse ore, noi facciamo l’alba, ci troviamo molto bene, l’amore è sempre accetto per me”. La 30enne che ha sfiorato la rissa con Sofia Giaele invece ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale: