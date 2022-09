Ginevra Lamborghini, rissa sfiorata con Sofia Giaele De Donà: “Vergogna”

Sofia Giaele De Donà e il retroscena svelato dal conduttore: scoppia il caos in casa

Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip ampio spazio è stato dedicato anche all’inquilina vip, che ha fatto molto discutere per via del suo amore libero con il marito. Ad un certo punto Alfonso Signorini ha colto l’occasione per svelare un retroscena sulla ragazza, che ha acceso molto gli animi in casa. Cosa ha detto? Ha svelato che la ragazza ai provini ha paragonato gli uomini alle borse:

“Mi hai detto al provino: ‘Sai Alfonso, ma come fa una donna a mettersi la stessa borsa? Come noi donne cambiamo le borse si cambia anche gli uomini…'”

E con questa rivelazione è scoppiato un vero e proprio caos.

Ginevra Lamborghini perde le staffe con la concorrente: “Sei una vergogna!”

Successivamente è intervenuta la sorella di Elettra Lamborghini, che ha attaccato duramente Sofia Giaele De Donà:

“E’ uno schiaffo agli italiani…Uno schiaffo! Vergognati, vai a fare della beneficenza…Sei solo una vergogna, una grandissima vergogna…”

La concorrente sotto accusa del Grande Fratello Vip, che nei giorni scorsi è stata minacciata da Ginevra, non si è scomposta più di tanto, asserendo di aver sempre fatto beneficenza nel suo piccolo, confermando di aver fatto quella battuta sulle borsette: “Mi piace la moda…Qual è il problema? E l’ho buttata così…”

Sonia Bruganelli critica Ginevra Lamborghini: “Reazione totalmente esagerata”

Alfonso Signorini ha poi preso nuovamente la parola asserendo di voler sentire l’opinione della moglie di Paolo Bonolis, che ha preso le parti di Sofia Giaele De Donà ammonendo Ginevra: “La tua reazione è stata assolutamente esagerata…” Poco dopo ha rivelato di non capire perchè tutti se la siano presa con la ragazza se ha deciso di vivere il suo matrimonio in totale libertà:

“Ma perchè lei deve dare spiegazione a te e a Carolina? Voi vedete l’amore in un altro modo…E va bene tutto…Ma perchè dovete giudicarla?”

Carolina Marconi ha quindi deciso di intervenire, asserendo che si è già chiarita con la concorrente, anche se inizialmente l’ha giudicata male, ma adesso parlandoci meglio e dopo un bel confronto ha cambiato idea.