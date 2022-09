Bomba Attilio Romita, che affonda Alfonso Signorini: “Deciso di farmi fuori”

Attilio Romita attacca pesantemente Alfonso Signorini: “Non mi ha mai interpellato”

Attilio Romita non è rimasto soddisfatto, per usare un eufemismo, dello spazio avuto ieri sera nel corso della puntata. L’ex conduttore del Tg1 in alcuni fuori onda durante la diretta si è scagliato pesantemente contro Alfonso Signorini, colpevole secondo lui di non averlo interpellato e di non aver rispettato i patti: “Non mi ha fatto dire una parola, come se non ci fossi. Io non ho manco ricevuto il contratto firmato indietro. Non riesco a capire, ha insistito con me. Non so che ca…o vuole da me, per poi trattarmi in questo modo”. Parole davvero forti quanto inaspettate che sicuramente il conduttore del GF Vip avrà la possibilità di vedere e forse di replicare nella prossima puntata di lunedì 26 settembre.

Attilio Romita, non solo l’attacco ad Alfonso Signorini: ecco cosa ha combinato nei giorni scorsi

È un Attilio Romita scatenato quello dei primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 7. Il pesante attacco fuori onda ad Alfonso Signorini per il trattamento ricevuto è solo l’ultima cosa che l’ex mezzo busto del Tg1 ha fatto in questa prima settimana. Infatti, la notte prima della puntata l’uomo ha rivolto pesanti insulti a Giucas Casella, il quale ha anche risposto in maniera piccata ricevendo la vicinanza di alcuni influencer. Inoltre continua a destare dubbi ad alcuni concorrenti, come Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi, per i suoi comportamenti nella casa, considerati eccessivi. Ancora prima l’ex conduttore aveva destinato forti insulti alla Regina Elisabetta e alla famiglia reale, poi censurate dalla regia. Insomma, Attilio Romita non si è certo risparmiato in questi primi giorni nella Casa e vedremo cos’altro combinerà nel corso delle prossime settimane.

Grande Fratello Vip 7, la puntata di ieri sera: gli ultimi ingressi, nomination già infuocate

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ci sono stati gli ultimi otto ingressi nella casa più spiata d’Italia, tra cui è spiccato sicuramente quello di Giovanni Ciacci, come noto ai ferri corti con Pamela Prati, con cui sono volate le prime scintille. Le scintille sono volate anche nelle prime nomination palesi tra le donne: Antonella Fiordelisi in puntata si è scagliata apertamente contro Pamela Prati, venendo però nominata e attaccata da molte donne per questo comportamento, tra cui Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti, con la ragazza che ha controbattuto ed è anche scoppiata a piangere prima di andare in nomination con Alberto De Pisis. Televoto che però non valeva per l’eliminazione ma per una punizione: dormire nella piccola casa delle bambole, un nuovo spazio all’interno della casa del GF Vip.