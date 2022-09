Giulia Salemi si lascia andare a un duro sfogo: “Vissuto anni sfortunati”

“Devo accendere un cero dopo una serie di annate sfortunate”, lo sfogo inaspettato della conduttrice

Sta vivendo un periodo d’oro Giulia Salemi, promossa in studio al Grande Fratello Vip dove si occupa dell’angolo social. Pronta a debuttare anche Radio 101 con un programma nuovo, l’influencer si divide tra Roma e Milano e il 12 ottobre partirà anche con Salotto Salemi, in seconda serata su La5. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’influencer si è lasciata andare, rivelando che non sempre in passato è stata fortunata:

“Mi sa che devo accendere un cero, ma credo di meritarmelo, dopo una serie di annate sfortunate”.

Ha voluto poi sottolineare che nulla le è stato regalato e, nel corso degli ultimi dieci anni, ha lavorato sodo per raggiungere i suoi obiettivi. A rendere così raggiante la modella, oltre al successo professionale, anche l’amore per Pierpaolo Pretelli che è riuscito a farle ritrovare autostima e sicurezza, dopo la fine burrascosa della storia con Francesco Monte.



Giulia Salemi stupita dall’affetto del pubblico: “Per la prima volta mi è andata bene”

Regina dei social al GF Vip, la conduttrice ha ammesso che fortunatamente gli internauti non sono stati cattivi con lei per la sua nuova avventura al fianco di Alfonso Signorini:

“Sono rimasta stupita, forse per la prima volta mi è andata bene. Le persone hanno approvato la mia presenza”.

L’influencer, sulla quale ha rotto il silenzio la Bruganelli, ha ammesso di essere felice di aver avuto l’appoggio del pubblico, oltre che dei suoi fans. Ha poi raccontato che ora il suo scopo sarà quello di tenere alta l’asticella per non deludere Alfonso Signorini, gli autori e Mediaset. Ha sottolineato poi di essere una persona umile che tiene i piedi per terra.

Conduttrice prende le distanze dal GF Vip: “Non lo rifarei mai per la terza volta”

Nelle vesti di commentatrice del reality di Canale5, Giulia Salemi cerca di essere sempre imparziale, ma non ha negato che non entrerebbe più nella casa nelle vesti di concorrente. Dopo due edizioni all’interno della casa più spiata d’Italia ha infatti dichiarato:

“Nostalgia per niente! Sono grata al reality, ci ho lasciato il cuore, ma non lo rifarei una terza volta”.

Ha raccontato però di vedere spesso le dirette con il fidanzato Pierpaolo Petrelli ma che a entrambi non manca la casa più spiata d’Italia.