Grande Fratello Vip 7: secca smentita di un’opinionista di Barbara d’Urso

La nota showgirl smentisce la sua partecipazione al GF Vip: “Notizie destituite da ogni fondamento”

Nelle scorse settimane il portale igossip.it ha rivelato una probabile concorrente del reality show di Canale 5 che vede al timone Alfonso Signorini, e che a breve riaprirà i battenti. In particolare è stata resa nota la presunta partecipazione di un’opinionista di Barbara d’Urso al tanto atteso programma. A fare chiarezza smentendo di essere in procinto di varcare la famosa porta rossa, ci ha pensato proprio la nota attrice e showgirl Sarah Altobello, che tramite un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram ha scritto:

“In relazione alle notizie uscite sui vari media, relativa ad una mia presunta partecipazione voglio comunicarvi che sono destituite da ogni fondamento“.

Un’ex naufraga non varcherà la famosa porta rossa: la delusione degli utenti della rete

Verso la fine di agosto il portale igossip.it è venuto a conoscenza che in lizza per entrare nella casa del GF Vip 7 ci sarebbe anche Sarah Altobello, conosciuta dal pubblico soprattutto per essere stata spesso ospite dei programmi di Barbara d’Urso. L’indiscrezione che ha fatto rumore è stata la testuale: “E’ la nuova concorrente. Vi sveliamo in esclusiva questo scoop. Finora il suo nome non era stato svelato da nessun blog o giornale”. A far sapere di non far parte del cast del seguitissimo reality show invece è stata la diretta interessata, nella giornata oggi: “Non sarò nella casa”. Infine ha ringraziato i suoi fan: “Grazie a tutti per l’affetto dimostratomi”. La reazione degli utenti della rete non si è fatta attendere, dato che alcuni non hanno nascosto il proprio dispiacere dopo aver appreso che l’ex naufraga non prenderà parte al programma condotto da Alfonso Signorini: “Una delusione, con lei era più divertente”, “Peccato”.

Le ultime indiscrezioni sul cast del GF Vip 7: ecco chi sono i probabili concorrenti

Intanto oltre ai concorrenti ufficiali Wilma Goich, Giovanni Ciacci e Pamela Prati che in un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha dichiarato che farà parte del cast, continuano a non mancare indiscrezioni sui probabili gieffini. Si tratta di Ginevra Lamborghini, Gegia Antonaci, Carolina Marconi, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Teresa Langella, Sofia Giale De Dona, Antonella Fiordelisi Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Charlie Gnocchi, Edoardo Donnamaria, Attilio Romita. A detta di un rumor sul cast svelato su Dagospia, anche lo sportivo Amaurys Perez dovrebbe entrare nella casa di Cinecittà. Stando a quanto ha dichiarato l’influencer Amedeo Venza, invece anche l’ex tronista Luca Salatino è uno dei concorrenti, che a quanto pare avrebbe firmato già il contratto.