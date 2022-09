GF Vip 7 anticipazioni, uno sportivo e un’opinionista nel cast?

Il noto pallanuotista e Sara Manfuso concorrenti ufficiali del GF Vip? L’indiscrezione

Manca poco per il ritorno su Canale 5 del seguitissimo programma condotto da Alfonso Signorini, e le indiscrezioni sul cast continuano a circolare sul web. A svelare i nomi di due probabili concorrenti ci ha pensato Giuseppe Candela nella consueta rubrica su Dagospia, visto che dopo aver confermato la presenza della moglie del deputato Pd Andrea Romano ha annunciato:

“E non solo, tra i concorrenti troveremo anche Amaurys Perez, pallanuotista cubano già concorrente di Ballando con le stelle”.

Certa anche la partecipazione di una bombastica al reality? Ecco di chi si tratta

Sara Manfuso una nota ex modella e opinionista tv, e Amauryz Perez, stando a quanto ha fatto sapere Giuseppe Candela su Dagospia sono due concorrenti della nuova edizione del GF Vip, che intanto ha fatto i conti con il nodo delle elezioni politiche. Nonostante come svelato su Tv e Sorrisi e Canzoni si dovrà aspettare la prima puntata del programma per sapere da chi sarà formato l’intero cast, i rumors non si fermano. Oltre a Giovanni Ciacci e Wilma Goich la cui presenza nella casa di Cinecittà è stata ufficializzata, è stata data quasi per certa nel sito di Roberto D’Agostino anche la partecipazione dello speaker radiofonico Charlie Gnocchi e non solo:

“Dalla lista stilata da Alfonso Signorini fanno parte altri due vipponi, di chi si tratta? La bombastica Francesca Carmela Antonaci in arte Gegia, che punterà tutto sulla simpatia ma sarà pronta anche a raccontarci del suo calendario in Polonia”.

Due ex gieffini al timone del format che accompagna le dirette del programma di Signorini: l’annuncio

Intanto nelle scorse ore il conduttore ha confermato un’indiscrezione che circolava da diverse settimane in rete, riguardante i conduttori che saranno al timone del GF Vip Party, il format in cui si parla di tutto ciò che accade nel reality show nelle ore che precedono la messa in onda. Il direttore del settimanale Chi ha ufficializzato che alla guida del talk che accompagna anche le dirette della sua trasmissione sulla piattaforma Mediaset Infinity, ci saranno i due ex gieffini Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Lo scoop era stato diffuso inizialmente da Tv Blog, mentre l’annuncio è arrivato nel profilo Instagram ufficiale del conduttore che ha condiviso una fotografia che lo ritrae in compagnia dell’ex fidanzato di Giulia Salemi e con la famosa influencer italo-americana scrivendo: “E’ qui la festa!”.