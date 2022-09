Grande Fratello Vip, scappata una bestemmia in diretta? E’ una bufala!

Partita una bestemmia in diretta alla regia? E’ una grande fake news!

In queste ultime ore sui social e su alcuni siti non si è fatto altro che parlare di una presunta bestemmia scappata in diretta da qualcuno in regia. E proprio su twitter ed instagram è circolato un video in cui è stato dimostrato che l’imprecazione in effetti c’è stata, visto che gli stessi concorrenti l’hanno fatto notare di primo mattino: “Hai il microfono aperto! C’hanno svegliato con le bestemmie!” Peccato però che la verità sia un’altra. Difatti il video non è recente perchè questo clamoroso errore è stato commesso dalla regia della scorsa edizione del Grande Fratello Vip (questo momento è disponibile subito dopo il secondo paragrafo).

Grande Fratello Vip, nessuna bestemmia in diretta oggi: smontata la bufala circolata online

Si segnala inoltre che nel video si sentono chiaramente le voci di Valeria Marini e Francesca Cipriani, le quali hanno partecipato alla scorsa edizione del reality show vip. Tra l’altro anche noi abbiamo parlato di questo spiacevole evento lo scorso dicembre (QUA per leggere l’articolo in cui è stata riportata questa clamorosa gaffe commessa dalla regia). Insomma si è fatto un gran parlare sui social di questa presunta bestemmia, ma alla fine si è rivelata essere tutta una bolla di sapone, con buona pace di chi si è già precipitato sui social a gridare allo scandalo. Che qualcuno sui social abbia voluto prendere in giro i fan del reality show vip condotto da Alfonso Signorini, che lunedì scorso ha spiegato il motivo per cui ha voluto Giovanni Ciacci nel cast?

Elenoire Ferruzzi non ha bestemmiato nel reality: nessuna squalifica per la concorrente transgender

In queste ultime ore è circolata anche l’indiscrezione online che sarebbe stata la donna transgender del Grande Fratello Vip a dire questa bestemmia. Ma visto che il video risale a quasi un anno fa è del tutto evidente che la concorrente con le unghie più lunghe al mondo non abbia assolutamente infranto il regolamento. Quindi si diano pace tutti coloro che in queste ore sui social hanno chiesto alla produzione un immediato intervento nei suoi confronti.