Grande Fratello Vip, Orietta Berti stufa: “Non sono qui per interesse!”

L’opinionista si difende dalle critiche nella nuova puntata: “Sono stanca!”

Nella parte iniziale della nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, a sorpresa c’è stato l’intervento dell’opinionista Orietta Berti, che ha colto l’occasione per difendersi dalle critiche. La nota cantante ci ha tenuto a fare una precisazione, visto che è sbottata affermando:

“Sono stanca di sentimi dire è andata lì per interesse”.

La sfuriata della nota cantante: “Mi mettono sempre in bocca parole che non ho mai detto”

Nel nuovo appuntamento del GF Vip 7 in onda su Canale 5 questa sera lunedì 26 settembre 2022, l’opinionista Orietta Berti si è fatta sentire. La cantante dopo aver detto chiaramente di essere stufa di coloro che continuano a sostenere che lei abbia accettato questo ruolo per interesse ha aggiunto:

“Io devo dire a questi signori che mi mettono sempre in bocca delle parole che non ho mai detto“.

L’artista ha continuato il suo discorso precisando: “Per venire da te perchè ti voglio bene ho lasciato perdere tre contratti importantissimi, che ho fatto l’anno scorso e avrei rifatto quest’anno, contemporaneamente. Lì ho lasciati perchè io ti stimo molto e per fare qualcosa di nuovo”. La replica ironica del conduttore non si è fatta attendere: “Non come la Bruganelli che viene solo per i soldi!”. Anche quest’ultima ha detto la sua: “Ecco volevo dire che io non ho lasciato niente”.

Il conduttore radiofonico dopo la lite con lo stylist sottolinea: “Non sapeva dove mettere le dita”

Successivamente Orietta Berti che nelle scorse settimane e prima dell’inizio del reality ha svelato una sua grande paura, ha anticipato: “Dopo quando apri la casa devo dire una cosa ai ragazzi, ho saputo in giro delle cose”. Intanto prima di assistere al tanto atteso faccia a faccia tra Elenoire Ferruzzi e Soraia Allam Ceruti, la fidanzata di Luca Salatino, il conduttore ha chiesto a Charlie Gnocchi delle delucidazioni sulla lite che ha avuto con Giovanni Ciacci sulla questione delle pulizie. Il concorrente conosciuto per essere un conduttore radiofonico, riferendosi al curatore d’immagine ha sottolineato:

“Il dibattito era aperto. Non sapeva dove mettere le dita, insomma, poi in crisi di astinenza! A un certo punto si inventa questa mozione parlamentare, non sapevamo su che cosa, sembrava il capo della camera, gli ho detto ma di cosa stiamo parlando”.

La replica del celebre stylist non si è fatta attendere: “Le dita lo sapevo molto bene…però…le pulizie non sono state ripartite, per due voti non ho vinto io la cosa!”.