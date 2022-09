Orietta Berti svela la grande paura prima del GF Vip: “Sarà un disastro”

Il timore della cantante sul Grande Fratello Vip: “Come faccio a ricordarmi tutti i nomi dei concorrenti?”

Mancano solo due giorni all’inizio della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini che quest’anno vedrà una nuova opinionista affiancare Sonia Bruganelli. Si tratta di Orietta Berti, ormai idolo anche dei giovani, che prima del debutto ha rilasciato un’interessante intervista sul settimanale Tele Sette. Su una cosa Orietta è sicura: farà sicuramente qualche gaffe! Ma questo è proprio il suo bello ed uno dei lati che l’ha resa tanto amata dal pubblico di tutte le età. Ma c’è anche un’altra paura che la Berti ha. Queste le sue parole:

“Come faccio a ricordarmi tutti i nomi dei concorrenti?”.

La cantante pensa di scriverseli sul palmo della mano nella speranza che non si cancellino durante la diretta, altrimenti “sarà un disastro”.

Perché il conduttore ha voluto proprio Orietta Berti? “Forse gli serviva una persona meno grintosa”

Se il posto di Sonia Bruganelli, approdata l’anno scorso come opinionista, è stato subito confermato, lo stesso non può dirsi per quello di Adriana Volpe. A quest’ultima pare era stato proposto di rientrare nella Casa in veste di concorrente, idea che però ad Adriana non è piaciuta. Per il ruolo di opinionista del GF Vip, invece, Alfonso Signorini ha pensato alla Berti. Quest’ultima svela di aver ricevuto la chiamata del conduttore dopo il successo del Festival di Sanremo. Sul perché sia stata scelta Orietta parla di simpatia ed ironia. E aggiunge:

“Forse gli serviva una persona meno ‘grintosa’ di Adriana Volpe per creare una cosa diversa da prima”.

Grandi progetti per la cantante dopo il GF Vip: è pronta a partire di nuovo con le amiche

Dopo aver rivelato cosa la spaventa Orietta Berti si dimostra carica ed entusiasta per la nuova avventura che l’attende per lunghi mesi su Canale5. Ma Orietta è già carica anche per il dopo. Infatti non appena si concluderà il reality partirà con Sandra Milo e Mara Maionchi per girare la nuova edizione di Quelle brave ragazze.

“Questa volta con loro mi piacerebbe andare a vedere i Castelli della Loira”

svela Orietta. E se pensa ad una persona da aggiungere non ha dubbi: la sua amica Ornella Vanoni.