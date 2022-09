GF Vip, Pamela Prati innamorata di Marco Bellavia? Tutta la verità

Marco Bellavia fa perdere la testa alla popolare concorrente? Parla lei

Poco fa Alfonso Signorini ha fatto presente ai numerosi spettatori a casa che in questi giorni c’è stato un avvicinamento del tutto sospetto tra Pamela Prati e Marco Bellavia. Per tale ragione ha voluto parlare con la diretta interessata di tutta questa faccenda invitandola nella mistery room. In questa occasione il presentatore ha subito chiesto alla showgirl di origini sarde se sta semplicemente giocando oppure davvero ha interesse nei confronti del conduttore. L’inquilina della casa del GF Vip ha quindi rivelato di non disdegnare affatto le attenzioni di Marco, anzi:

“Non mi aspettavo questa attenzione così grande, così dolce…Onestamente essere corteggiati è molto bello…”

Pamela Prati vicina al conduttore: le perplessità di Cristina Quaranta

Successivamente Alfonso Signorini ha chiesto l’opinione degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, i quali non hanno nascosto di vederli bene insieme. Tuttavia tra loro c’è anche chi invece ha dichiarato di avere diverse perplessità: la Quaranta. Difatti quest’ultima non ha fatto mistero di credere che non sia per niente l’uomo giusto per una donna come lei:

“Non credo sia adatto…Per Pamela non ce lo vedo uno come Marco vicino…Non saprei…”

Marco Bellavia si è però un po’ adirato chiedendo alla showgirl il motivo per cui non sarebbe l’uomo giusto. Quest’ultima ha quindi risposto di credere che per la showgirl, la quale è al centro del gossip, sarebbe meglio un’altra tipologia di uomo.

Grande Fratello Vip, Carolina Marconi non ha dubbi: “Stanno benissimo insieme”

Chi invece non ha mostrato di avere alcun tipo di dubbio è stata la concorrente sudamericana del Grande Fratello Vip, la quale ha subito rivelato di aver visto un’altra Pamela Prati al fianco di Marco Bellavia:

“Sono bellissimi insieme…Lui riesce a tirare fuori il cuore di bambina che è in lei…Sono pazzeschi insieme…”

Ed a pensarla come lei anche Alfonso Signorini, che ha rivelato di aver notato in questi ultimi giorni un bellissimo feeling tra loro. Sarà davvero amore tra loro? Oppure si sgonfierà tutto in una bolla di sapone? Per saperlo bisognerà vedere come evolverà la situazione nel tempo.