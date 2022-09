GF Vip, Marco Bellavia corteggia Pamela Prati: “Hai bisogno di uno come me”

La richiesta dell’ex conduttore agli altri concorrenti: “Dovreste lasciarmi solo con Pamela”

Nella seconda puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà anche Marco Bellavia. Quest’ultimo non sta mollando la presa su Pamela Prati, dopo aver dimostrato di avere un interesse nei suoi confronti, dato che sta continuando a corteggiarla. L’ex conduttore di Bim Bum Bam addirittura per riuscire a fare breccia nel cuore della showgirl ha fatto una richiesta agli altri coinquilini:

“Secondo me dovreste uscire tutti dalla stanza e lasciarmi solo con lei”.

La nota showgirl replica alla provocazione dell’attore: “C’è tutta l’Italia da anni in fila”

Marco Bellavia, uno dei concorrenti del GF Vip 7, sta facendo capire di essere deciso a conquistare Pamela Prati. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha detto chiaramente alla showgirl di aver puntato gli occhi su di lei già prima di varcare la famosa porta rossa, per averle domandato dove ha registrato le Instagram story che ha postato al mare questa estate. La risposta della soubrette non si è fatta attendere: “Come mai guardi le mie storie?”. Il 57enne ha ammesso: “Sono vent’anni che guardo le tue storie”. Poi il noto attore ha affrontato direttamente la coinquilina dicendole: “Tu devi ridere di più, hai bisogno di uno come me”. Attualmente la chiacchierata gieffina che nelle scorse settimane ha fatto un appello ai fan, non si è sbilanciata, ma alla provocazione del compagno di gioco che ha chiesto agli altri concorrenti di lasciarlo da solo con lei nella stanza ha replicato con questa battuta spiazzandolo: “C’è tutta l’Italia da anni in fila”. La showgirl inoltre ancora una volta ha sottolineato di non voler rinunciare alla sua condizione di single: “Io cerco uomini, non maschi”.

L’ex volto di Non è la Rai si lamenta di Marco Bellavia: “E’ un po’ esagerato”

Intanto l’atteggiamento dell’ex conduttore al GF Vip 7 non sta piacendo affatto a Cristina Quaranta, dato che si è lamentata durante una chiacchierata con alcuni coinquilini. In particolare quest’ultima ha spiegato la ragione per cui il 57enne non le sta simpatico, per aver parlato di un battibecco avuto con lo stesso sul suo modo di lavare i piatti: “Ha avuto una reazione un po’ troppo esagerata”. La showgirl che è uno dei volti della celebre trasmissione Non è la Rai, inoltre quando Ginevra Lamborghini ha rivelato che sta nascendo una liaison amorosa tra la gieffina nata in provincia di Sassari e l’ex conduttore, ha affermato: “Lui è single? Lei lo è. Lei no…lo dico già. Non è neanche una questione di estetica….caratteriale”. La conduttrice romana si è lasciata andare a delle critiche rivolte al coinquilino: