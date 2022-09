GF Vip, cosa trapela su Pamela Prati: “Dopo quella brutta pagina di tv…”

Grande Fratello Vip, la concorrente non convince una telespettatrice: interviene il giornalista

Maurizio Costanzo ha un filo diretto con i lettori del settimanale Nuovo grazie alla sua rubrica in cui parla di Tv. Una lettrice ha voluto mandargli un’email in cui non ha nascosto di avere diverse perplessità su Pamela Prati concorrente del reality show vip condotto da Alfonso Signorini: “Io di lei non mi fido, perchè con il suo comportamento ha preso in giro i telespettatori…” Ovviamente la signora di Milano si riferisce al famoso ‘caso Mark Caltagirone’. E in effetti anche il popolare giornalista non ha potuto darle torto, non facendo mistero di credere che quella sia stata davvero una brutta pagina di Tv:

“La vicenda del fantomatico fidanzato Mark Caltagirone…Credo sia stata una squallida pagina di Tv…”

Pamela Prati concorrente della prossima edizione del reality, il giornalista non ha dubbi: “Diamole una possibilità”

Successivamente Maurizio Costanzo, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, ha confessato di credere che per la popolare soubrette partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip (già prima di cominciare sono scoppiate le prime polemiche) sia senza ombra di dubbio una bella occasione per riscattarsi dopo l’incresciosa faccenda legata al ‘caso Mark Caltagirone’:

“Ora per lei si apriranno le porte del Grande Fratello Vip…Diamole la possibilità di spiegarsi…”

In base a diverse indiscrezioni circolate online per che la showgirl di origini sarde tornerà a parlare di tutta questa faccenda in una delle puntate del reality show.

Maurizio Costanzo non ha dubbi sulla soubrette: “Ha fatto scelte sbagliate”

Il giornalista ha poi rivelato al settimanale Nuovo di credere che nel recente passato Pamela Prati avrebbe fatto scelte del tutto sbagliate non capendo esattamente il motivo, visto che negli anni ’90 è stata una delle showgirl più amate dagli italiani diventando anche il volto de Il Bagaglino:

“Forse la crisi di notorietà o altre ragioni l’hanno indotta a fare scelte oocito comprensibili…”

Sul ‘caso Mark Caltagirone’ il marito di Maria De Filippi ha poi ricordato che la nuova concorrente del GF Vip si è sempre dichiarata innocente: “Si è sempre detta ‘vittima’ di quella situazione, incastrata da qualcun altro…”