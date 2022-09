Guenda Goria a Storie Italiane: “La separazione dei miei tenuta nascosta”

La ex gieffina ricorda la separazione tra i genitori: confessione a Storie Italiane

Questa mattina Eleonora Daniele, padrona di casa di Storie Italiane, ha avuto il piacere di ospitare Guenda Goria come ospite nella trasmissione di Rai1. La figlia di Maria Teresa Ruta è stata protagonista di un lungo intervento nel quale è tornata a parlare della separazione tra i due noti genitori, la coppia di giornalisti, mamma e Amedeo Goria, apprezzato nella passata edizione del GF Vip. Guenda ha ammesso davanti ai telespettatori collegati con Storie Italiane di essere rimasta all’oscuro della divisione di mamma e papà, almeno nelle battute iniziali:

Mi sono molto arrabbiata perché loro per non farmi soffrire mi avevano nascosto il fatto che si fossero separati e lo avevano nascosto sia a noi figli sia alla stampa. Abbiamo visto un papà che progressivamente era meno presente in casa

Guenda Goria confessa: “Mi sono sentita presa in giro”

Proseguendo poi l’intervento nel programma Storie Italiane, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha rivelato ulteriori dettagli sulla separazione tra i genitori. La figlia d’arte ha ammesso a Eleonora Daniele e al pubblico collegato da casa di essersi sentita presa in giro nei primi tempi della divisione tra mamma e papà: “Lo abbiamo capito tardi e quindi io mi sono sentita presa in giro, e mi sono sentita anche stupida perché era una così evidente…”. Oggi quell’amarezza è svanita e Guenda ha voluto invece dedicare un pensiero importante alla Ruta e Goria: “Vorrei fare un plauso ai miei genitori che si sono separati in maniera molto delicata, non hanno mai parlato male l’uno dell’altra”.

La figlia d’arte ammette: “Proverò ad avere ancora un figlio”

Nei giorni scorsi la bella Guenda Goria, protagonista di un’estate vissuta decisamente sulle montagne russe, con alcune settimane da incubo a causa della gravidanza extrauterina che le ha complicato molto le cose, è tornata a parlare di una possibile nascita. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha ammesso che il suo desiderio è ancora quello di diventare mamma: “Ci riproverò, mi farò seguire fin dall’inizio, vista la mia condizione fisica particolare”.