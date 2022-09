Ida Platano chiude con Riccardo Guarnieri che sbotta: “Sei una bugiarda!”

La storica dama di U&D si scaglia contro l’ex: “Non me ne frega più niente di te!”

Nella seconda puntata della nuova stagione del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, c’è stato il tanto atteso confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La storica dama ha messo un punto definitivo alla storia avuta con l’ex, visto che gli ha detto:

“Io ho chiuso proprio con te. A me di te non me ne frega più niente! Sto benissimo”.

Il cavaliere del trono over smaschera la nota parrucchiera: “Questa è la donna che diceva di amarmi”

A movimentare l’appuntamento di Uomini e Donne di oggi mercoledì 21 settembre 2022, sono stati anche Ida Platano e l’ex. Il primo a rompere il silenzio è stato il discusso cavaliere del trono over, che si è rivolto alla conduttrice dicendole: “C’è poco da dire, da aggiungere, rispetto a quello che hai visto l’ultima volta”. A questo punto Riccardo Guarnieri dopo aver fatto sapere di aver provato a chiamare la parrucchiera al telefono, ha aggiunto:

“Cancellato direttamente, forse neanche un nemico ti tratta in quella maniera, questa è la donna che diceva di amarmi, alle domande non risponde mai, ho chiamato prima al negozio, mi ha bloccato pure dalle chiamate”.

Gianni Sperti si è schierato dalla parte della dama: “L’abbiamo appena visto nel video, non sei stato tu a dire non sono più innamorato come prima? Che doveva fare, aspettare che tu cambiassi idea?”. A questo punto è intervenuta la diretta interessata: “Mi hai chiamato, ti ho ascoltato, hai detto che mi volevi parlare” venendo prontamente zittita dall’ex: “L’ho capito il tuo gioco, vieni qui e racconti una cosa diversa”. L’amica di Gemma Galgani ha affermato: “Cosa gli devo dire ancora, quando mi dice al telefono devo parlare, un ora non ha detto nulla, mi ha solo detto ho bisogno di capire, di parlarti, devi aspettare i miei tempi, il mio tempo per te è finito, non ti credo più, quando sei uscito con me avevi qualche scopo, il mio tempo è finito per te”.

Ida Platano smentisce la versione di Riccardo Guarnieri: “Io ti ho ascoltato”

Lo storico cavaliere si è giustificato: “Sono stato stra innamorato di te, ho sempre detto che sei una super donna per me. Sei una bugiarda, mi hai dato tempo? L’unica cosa che provavo a chiederti era di vederci, non è come vuol far credere lei”. La dama che nelle scorse settimane ha aggiornato sulla sua salute, ha raccontato la sua versione: “Stai dicendo che non sei stato al telefono con me un ora, ti ho ascoltato”. Infine quando la parrucchiera ha ribadito di non voler sapere più nulla di lui, il protagonista del trono over originario di Taranto ha concluso sottolineando: “Ognuno per la sua strada”.