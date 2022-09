Montalbano, Cesare Bocci e il retroscena inedito: “Con Luca Zingaretti ho…”

Luca Zingaretti: l’attore di Mimì Augello svela un retroscena sulle repliche di Montalbano

Rai1 ogni mercoledì sera sta riproponendo in prima serata le repliche de Il commissario Montalbano in versione restaurata in 4k risalenti al 1999. Nonostante questi episodi abbiano più di vent’anni, la riproposizione ha ottenuto degli ascolti altissimi battendo la concorrenza. E di questo straordinario e inaspettato successo ne ha parlato Cesare Bocci in una lunga intervista concessa a Gente in cui ha anche rivelato un retroscena inedito che ha a che fare con l’attore che impersona da sempre il protagonista dei romanzi di Andrea Cammilleri:

“Io e Luca ci siamo messaggiati dicendo: ‘Ci sono i nostri figli in tv’. Sono passati ventitré anni dal debutto di Montalbano e rivederci ha fatto effetto. Eravamo così giovani…Non so bene cosa abbia di speciale ma le puntate si rivedono sempre con piacere.”

Il commissario Montalbano, Cesare Bocci svela: “Il successo è dovuto alla sceneggiatura di Camilleri”

La replica della fiction con il commissario più famoso e amato della televisione nato dai romanzi di Andrea Camilleri è stata un record senza precedenti, a seguirla infatti sono stati in media 2milioni 793mila telespettatori con uno share del 17.96%. Il segreto per Cesare Bocci può essere così spiegato:

“Oltre al talento del regista Alberto Sironi ed alla sua scelta degli attori è dovuto alla solidità della sceneggiatura di Camilleri. Ma adesso lasciamolo stare, ha avuto una vita lunga e proficua, si sta godendo il suo meritato riposo.”

In questi ventitré anni non solo lo scrittore, ma anche il regista e molti attori del cast se ne sono andati, l’ultimo l’attore Roberto Nobile che impersonava il giornalista Nicolò Zito in Montalbano.

Cesare Bocci fiero della figlia Mia: “Mi dà grande soddisfazione”

L’attore infine ha concluso l’intervista sbilanciandosi anche sulla sua vita privata, sulla figlia Mia che oggi ha 22 anni. Bocci della figlia è fiero ed orgoglioso perché è attiva nel sociale, si impegna per aiutare gli altri e con le sue amiche collabora con alcune organizzazioni: “Sapere che lei e le sue amiche si impegnano è una grande soddisfazione, significa che il lavoro che abbiamo fatto io e sua madre ha avuto effetti positivi.”