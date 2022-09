Il commissario Montalbano, record senza precedenti: “La serie è entrata…”

“Fiction con Luca Zingaretti entrata nel cuore dei telespettatori”, a parlare è…

Ancora un successo per Il commissario Montalbano, le cui repliche sono tornate in onda qualche sera fa su Rai1, in versione ‘restaurata’, riscuotendo come sempre un grandissimo successo in termini di ascolti. E proprio sull’affetto che il pubblico dimostra sempre alla serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, un lettore del settimanale Nuovo ha scritto una lettera a Maurizio Costanzo, pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero della rivista, asserendo di non stancarsi mai di seguire Montalbano, pur avendo vistoi gli episodi varie volte in passato.

Non mi stanco mai neppure io perchè questa fiction è entrata nel cuore e nella memoria di tutti noi e di questo siamo grati

ha risposto Maurizio al signor Luca di Catanzaro.

Il commissario Montalbano, parla un accanito fan: “La Rai fa bene a trasmetterlo”

“Alcune persone, come mia miglie, dicono di essere stanchi di vedere sempre questa serie tv, ma io credo che la Rai faccia benissimo a trasmettere spesso le repliche” ha asserito il lettore di Nuovo nella breve lettera inviata a Costanzo.

Montalbano non è una fiction come le altre, per me è un monumento nazionale. Non mi annoio mai con questa fiction

ha aggiunto successivamente il signore che ha scritto a Costanzo, concludendo: “Riguardo sempre Il commissario Montalbano esattamente come rivedo spesso i film di Totò e Alberto Sordi”. Rispondendogli, Maurizio ha posto anche l’attenzione sulla bravura dei protagonisti, in primis Luca Zingaretti, ma anche Peppino Mazzotta.

Gli ascolti del primo episodio in replica di Montalbano e la trama della prossima puntata

Mercoledì a seguire ‘Il ladro di merendine’, primissima puntata de Il commissario Montalbano uscita nel lontano 1999, sono stati in media 2milioni 793mila telespettatori con uno share del 17.96%. Mercoledì prossimo, 21 settembre, sarà invece la volta de ‘La voce del violino’, sempre in versione restaurata. La trama dell’episodio di mercoledì dice che Michela Licalzi viene trovata uccisa per soffocamento in una casa abbandonata e per il suo omicidio viene sospettato un ragazzo che provava per lei un sentimento morboso. Al centro della vicenda c’è un violino molto pregiato e costoso che apparteneva alla vittima…