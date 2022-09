Il paradiso delle signore, Lucrezia Massari: “Ecco com’è davvero Farnesi”

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 11, 2022 , in Soap

Flora ed Umberto del Paradiso: come sono i rapporti tra Lucrezia Massari e Roberto Farnesi fuori dal set

Domani andrà in onda la prima puntata della nuova stagione de Il paradiso delle signore e dalle anticipazioni si scopre che ci saranno moltissimi colpi di scena e risvolti inaspettati. E soprattutto tantissime novità porterà la coppia formata da Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi. I due continueranno a vivere il loro amore idilliaco in una nuova villa, il commendatore infatti ha lasciato Villa Guarnieri ed insieme dovranno scontrarsi con Adelaide (Vanessa Gravina) e la sua vendetta. Ma i rapporti tra i due attori, invece, come sono? A questa domanda ha risposto la giovane attrice tra le pagine di TeleSette:

“Ha tanti pregi, è simpatico, spiritoso, è un professionista che crea un bel clima sul set. Potrebbe tirarsela e invece ha umiltà, rispetto per i colleghi e grande cultura cinematografica.”

Il paradiso delle signore, l’attrice di Flora svela: “Io e Roberto Farnesi abbiamo una passione in comune”

Se nella finzione Flora ed Umberto vivono un’intensa storia d’amore, nella realtà i due attori che li impersonano hanno un rapporto di amicizia e stima reciproca. Lucrezia Massari, inoltre, ha anche rivelato di aver un altro punto in comune con l’attore toscano:

“Abbiamo una passione comune per Mario Monicelli.”

Durante la breve intervista l’attrice ha rivelato di aver voluto sempre seguire la strada della recitazione sin dai tempi del liceo, che professionalmente deve molto a Sergio Castellitto e Giorgio Panariello con il quale ha lavorato in Pezzi Unici e che al momento può dirsi felice ed innamorata anche se sul suoi fidanzato non si è assolutamente sbilanciata.

Anticipazioni nuova stagione della soap, parla l’attrice: “Flora potrà contare anche su Vittorio”

Lucrezia Massari, infine, ha fornito delle anticipazioni su Il paradiso delle signore e su ciò che succederà al suo personaggio: “La contessa otterrà le quote del Paradiso e cercherà di vendicarsi della povera Flora tendando anche di farla licenziare. Lei, però, tirerà fuori le unghie, mostrerà un carattere battagliero e potrà contare sull’aiuto di Umberto ma anche di Vittorio.” L’appuntamento con la nuova stagione della soap di Rai1 è per lunedì 12 settembre alle 16.05 su Rai1.