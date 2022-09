Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: decisione drastica di Agnese

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 5, 2022 , in Soap

Il paradiso delle signore, spoiler nuova stagione: Agnese costretta a fare una scelta

Finalmente l’attesa è finita e la prossima settimana tornerà in onda la soap di Rai1 che ha ottenuto record di ascolti nelle passate stagioni. E dalle anticipazioni sulle nuove puntate si scopre che non mancheranno i colpi di scena. Innanzitutto l’apertura del grande magazzino coincide con tante novità: ci sono due nuove Veneri, Clara ed Elvira, Gemma è in Convento, Stefania ha appena pubblicato il suo primo libro e, dopo l’arresto di Gloria, è Irene la capocommessa ma soprattutto Adelaide si è insediata al Paradiso. E proprio questo arrivo inatteso e pesante sarà causa di malumori e battibecchi con Agnese. La capofamiglia degli Amato, stanca di subire le angherie della Contessa, prenderà una drastica decisione: quella di dimettersi. A questo punto interverranno prima Marco e poi Umberto ma alla fine sarà Vittorio a convincere la donna a tornare a lavoro.

Anticipazioni nuova stagione del Paradiso delle signore: Agnese si riavvicina ad Armando

Le anticipazioni sulla nuova stagione de Il paradiso delle signore, rivelano anche che Agnese (Antonella Attili) una volta consegnate le dimissioni dal grande magazzino cercherà consiglio e conforto nel capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi). La donna dopo essersi sfogata troverà il pieno appoggio dell’uomo. Alla fine la sarta, convinta dal dottor Conti (Alessandro Tersigni) tornerà al Paradiso ma il clima sarà tutt’altro che disteso e continueranno i battibecchi con Adelaide (Vanessa Gravina). Alla fine tra le due ci sarà un durissimo scontro che sempre il preludio di una vera e propria guerra. Del resto la Contessa ha creato un clima pesante al magazzino e di questo se ne sono accorti anche Anna (Giulia Vecchio), Roberto (Filippo Scarafia) e Flora (Lucrezia Massari)

Il paradiso delle signore 7, spoiler nuove puntate: gli Amato accolgono Irene

Infine, dalle anticipazioni sulle nuove puntate della soap di Rai1 incentrate sulla famiglia Amato si scopre che ci sarà anche un buona notizia per Agnese. La donna, infatti, si prepara ad accogliere al meglio la piccola Irene, figlia di Anna, che presto arriverà a Milano. Invece per quanto riguarda Anna e Salvo i guai sono dietro l’angolo. L’appuntamento con Il paradiso delle signore 7 è per lunedì 12 settembre a partire dalle 15.55 su Rai1.