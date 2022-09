Il paradiso delle signore salta ancora: Alessandro Tersigni fa chiarezza

Caos con le puntate della soap di Rai1, Alessandro Tersigni: “Sono qui per informarvi”

La morte inaspettata della Regina Elisabetta II ha creato scompiglio nei palinsesti sia Mediaset che Rai con programmi sospesi e debutti di serie slittati. E colpita da questi cambiamenti è stata anche la soap di Rai1 ma adesso, a fare chiarezza su quando andranno in onda le prossime puntate de Il paradiso delle signore ci ha pensato sui social Alessandro Tersigni attore romano che sin dall’inizio veste i panni di Vittorio Conti:

“Ciao a tutti, sono qui per informarvi che domani ci saranno due puntate del Paradiso delle signore attaccate. Una puntata che abbiamo perso due giorni fa ed una che perderemo lunedì prossimo. Vi aspettiamo domani con due puntate del Paradiso.”

Il paradiso delle signore lunedì 19 non va in onda: quando si recupera la puntata

La puntata della soap saltata mercoledì 14 settembre e quella che non andrà in onda lunedì 19 settembre, entrambe per lasciare spazio agli Speciali del Tg1 incentrati sull’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II, saranno trasmesse eccezionalmente domani, sabato 17 settembre. Più nello specifico il primo episodio andrà in onda a partire dalle 14.00 ed il secondo a seguire dalle 14.45 si tratta della 5^ e della 6^ puntata. Subito dopo andrà in onda A Sua Immagine con Lorena Branchetti. Dunque, si è fatta finalmente chiarezza sulla confusione di questi giorni su orari e messa in onda della soap. Non solo Tersigni ma anche altri attori della soap come Emanuel Caserio (Salvo Amato) hanno annunciato quando verranno recuperate le puntate saltate.

Anticipazioni prossime puntate della soap di Rai1: Gemma ritorna al Paradiso

Per quanto riguarda, invece, gli spoiler delle prossime puntate de Il paradiso delle signore: Gemma dopo una votazione delle Veneri su proposta di Roberto (che rischia il carcere!) ritornerà a lavorare al grande magazzino. Vittorio e Matilde faranno conoscenza ma la donna resterà legata al marito Tancredi. Adelaide invece confesserà a Marco di essere stata lei ad evitare che Gloria ottenesse un permesso per uscire dal carcere. Il ragazzo non la prenderà per nulla bene ma la Contessa troverà dei modi per riconquistare la sua fiducia. Nel frattempo Guarnieri capisce la mossa della confessione di Adelaide: cosi facendo si è liberata dal suo ricatto.