Il paradiso delle signore, spoiler bomba: Roberto rischia il carcere

Anticipazioni prossime puntate della soap, Filippo Scarafia lancia la bomba: “Roberto commette un reato”

Non mancheranno i colpi di scena e le sorprese nelle prossime puntate della soap di Rai1 record di ascolti. Il giovane attore Filippo Scarafia, infatti, in un’intervista concessa a LaNazione.it ha fornito delle interessanti e clamorose anticipazioni su Il paradiso delle signore e su quello che succederà al suo personaggio, il pubblicitario Roberto Landi. L’attore innanzitutto ha premesso che il suo personaggio avrà molto più spazio nelle trame rispetto alla scorsa stagione e poi ha aggiunto:

“Il mio personaggio uscirà un po’ più allo scoperto perché verrà a contatto con persone che conosceranno il suo segreto. In quel momento l’omosessualità era considerata un reato e Landi dovrà fare i conti inizialmente con la paura, poi col coraggio di affrontare le proprie scelte.”

Il paradiso delle signore, l’attore di Roberto anticipa: “Ci sarà tanta carne al fuoco”

Durante la breve intervista al sito suddetto, Filippo Scarafia ha fornito anche altri spoiler sulle nuove puntate della soap:

“C’è tanta carne al fuoco, sarà una delle stagioni più ricche per quanto riguarda il mio personaggio.”

Roberto Landi è un pubblicitario che dopo essere stato presente nelle prime due stagioni serali è ritornato l’anno scorso nel daily. Grande amico di Vittorio ed affezionato ad Anna, tanto da aiutarla a conquistare Salvo, Roberto è omosessuale e ciò, nell’Italia degli anni ’60, non solo era condannato moralmente ma costituiva un reato. I pochi che sono a conoscenza del segreto di Landi non lo hanno rivelato ma nelle prossime puntate il suo segreto verrà fuori e per questo ci sono grosse possibilità che Roberto rischi il carcere.

Anticipazioni nuovi episodi della soap di Rai1: Roberto aiuta Gloria

La puntata de Il paradiso delle signore di domani, venerdì 17 settembre, andrà in onda ad un orario diverso, a partire dalle 15.35 allo Speciale Tutti a scuola. Per quando riguarda, invece, le anticipazioni sulla soap si assisterà ai preparativi per la festa di fidanzamento tra Marco e Stefani, quest’ultima sarà estremamente scoraggiata perché sua madre Gloria non potrà essere presente, grazie anche allo zampino di Adelaide. Tuttavia alla fine ci sarà un lieto fine perché Vittorio e Roberto troveranno un modo per ottenere un permesso per Gloria.