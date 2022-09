Il paradiso delle signore, Roberto Farnesi: “Flora ed Umberto faranno scandalo”

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7, “Scandalo per Flora ed Umberto”: parla l’attore

Finalmente lunedì 12 settembre alle 16.05 circa prenderà il via la nuova stagione della soap di Rai1 che puntata dopo puntata ha ottenuto degli ascolti record. L’apertura del grande magazzino porterà nuovi ingressi, graditi ritorni e qualche addio. E delle anticipazioni sulla soap le ha fornite Roberto Farnesi, il celebre commendatore Umberto Guarnieri, in una breve intervista concessa a TeleSette. L’attore toscano ha svelato:

“Effettivamente Flora ed Umberto creeranno parecchio scandalo, ma si sa all’amore non si comanda.”

L’attore ha poi aggiunto che in una lunga serialità è normale mescolare le carte e che ci saranno dei risvolti interessanti che non vuole svelare per non rovinare la sorpresa.

Roberto Farnesi ed il dolore immenso per la perdita della mamma: “Con lei avevo un legame morboso”

L’attore toscano durante la breve intervista concessa al settimanale dopo aver fornito delle anticipazioni su Il paradiso delle signore 7, si è raccontato sulla vita privata contraddistinta negli ultimi mesi dalla gioia immensa della nascita della figlia Mia e poi dal dolore devastante della perdita della mamma Maria Angela.

“Sono diventato papà tardi, a 52 anni, forse questo me lo fa amare ancora di più. Da genitore ho affrontato il dolore della perdita di mia madre. Avevo un legame quasi morboso con lei. Non è vero che il tempo guarisce le ferite ma dobbiamo trovare la forza per andare avanti.”

ha confessato Farnesi, aggiungendo che gli insegnamenti dei suoi genitori li tramanderà alla figlia.

Il paradiso delle signore, l’attore confessa: “Sono pronto per un bel ruolo al cinema”

Nelle nuove puntate della soap in onda da lunedì si scoprirà cosa succederà ad Umberto Guarnieri, se è davvero innamorato di Flora e come si evolverà il rapporto con Adelaide. Roberto Farnesi, invece, ha concluso l’intervista ammettendo di essere felice e svelando quali sono i suoi sogni realizzati (una carriera lunga 27 anni, il ristorante a Pisa e, soprattutto, la paternità con la piccola Mia) e quelli da realizzare: “Continuare a lavorare con soddisfazione e se capitasse un bel ruolo al cinema sono pronto! Mi piacerebbe una commedia amara in stile Monicelli.”