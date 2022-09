Il paradiso delle signore, spoiler dell’attrice: “Gesto impensabile di Matilde”

Anticipazioni soap di Rai1, Chiara Baschetti sorprende: “Matilde scappa di casa”

La nuova stagione de Il paradiso delle signore andrà in onda a partire da domani, lunedì 12 settembre, dalle 16.05 su Rai1. Le anticipazioni e gli spoiler sulle nuove puntate svelano che ci saranno anche dei nuovi ingressi destinati a scombinare le trame. Uno di questi è il personaggio di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo e proprio l’attrice che le dà il volto, Chiara Baschetti, in un’intervista concessa a DiPiùTv ha fornito delle anticipazioni su di lei. Matilde è la moglie di Tancredi, a sua volta fratello di Marco e nipote di Adelaide. Quando ha conosciuto il marito era una donna in carriera che lavorava nel mobilificio poi, quando l’azienda è stata distrutta da un incendio, il marito le ha promesso di ridarle il lavoro ma non lo farà e la donna scaperà di casa.

Il paradiso delle signore nuova stagione, l’attrice di Matilde: “Scoccherà la scintilla con Vittorio”

Matilde si ribellerà al marito facendo un gesto rivoluzionario per l’epoca, ovvero scapperà di casa ed andrà a vivere a Villa Guarnieri, ormai, dopo la partenza di Umberto con Flora, abitata solo dalla Contessa. Le novità per la Frigerio, però, saranno soprattutto dal punto di vista professionale inizierà a lavorare con la contessa al grande magazzino e li conoscerà Vittorio Conti. L’attrice, durante l’intervista, ha aggiunto altre anticipazioni sulle nuove puntate:

“Con Vittorio scoccherà subito una scintilla, una empatia caratteriale. Posso dire solo che ci sarà uno sviluppo importante nella storia.”

Insomma il personaggio interpretato da Chiara Baschetti sarà combattuto tra il rispetto per il marito Tancredi, che si è mostrato diverso da come pensava, ed il nuovo sentimento che prova per Vittorio. Che scelta farà?

Anticipazioni nuova stagione della soap, Chiara Baschetti sul suo personaggio: “È forte e determinata”

Dagli spoiler su Il paradiso delle signore 7 si scopre che Matilde, almeno inizialmente, sarà una valida alleata di Adelaide ma poi nel corso delle puntate la vicenda prenderà tutt’altra piega. Senza sbilanciarsi troppo con le anticipazioni, la giovane attrice sul suo personaggio ha rivelato: “È una donna forte e determinata che non si fa mettere i piedi in testa. Sa incassare con grazia ma quando è necessario reagisce.”