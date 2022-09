Il paradiso delle signore 7, l’attrice: “Colpo di scena tra Matilde e Vittorio”

Anticipazioni soap di Rai1, Chiara Baschetti: “Per Matilde incontro-scontro con Vittorio”

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione de Il paradiso delle signore è c’è molta attesa e curiosità soprattutto per i nuovi personaggi che graviteranno nel grande magazzino. E tra questi un ruolo di primo piano avrà Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, moglie di Tancredi a sua volta nipote della Contessa Adelaide (Vanessa Gravina). A fornire anticipazioni e spoiler sul suo personaggio ci ha pensato l’attrice che la impersona, Chiara Baschetti, che in varie intervista ha svelato soprattutto il rapporto che il suo personaggio avrà con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni):

“Ci sarà un avvincente incontro-scontro. All’inizio si scontreranno ma poi cambieranno le carte in tavola”

E poi ha aggiunto: “La figura di Vittorio è simile a lei nell’affrontare la vita e gli affari, ciò la farà riflettere e poi chissà…”

Il paradiso delle signore, spoiler puntate di settembre: tutto sulla new entry Matilde Frigerio di Sant’Erasmo

Chiara Baschetti in queste settimane ha rilasciato alcune interviste a settimanali e siti ed ha spiegato meglio il suo personaggi della soap di successo di Rai1. L’attrice ha descritto Matilde Frigerio di Sant’Erasmo come una donna rivoluzionaria e fuori dagli schemi che ha voglia di far valere le sue idee come donna e moglie ma anche come lavoratrice, è infatti un’imprenditrice. È una donna intelligente, moderna, femminista e combattiva con un grande senso degli affari. Per quanto riguarda la vita privata è sposata con Tancredi di Sant’Erasmo ma ben presto si accorgerà che la relazione con il marito, che non la considera sua pari ma la tratta come un sopramobile non è destinata a durare. E per questo ci saranno degli interessanti sviluppi con Vittorio Conti: sarà il suo nuovo amore?

Spoiler nuova stagione del Paradiso: Adelaide userà Matilde contro Umberto

Dalle anticipazioni su Il paradiso delle signore 7 si apprende, infine, che Adelaide (decisa e determinata a vendicarsi di Umberto) cercherà degli alleati e per questo all’inizio userà la Frigerio ma ci saranno delle inaspettate sorprese e nulla sarà certo e definito. La donna, infatti, è molto diversa dalla contessa e non sempre capirà e la asseconderà nei suoi piani. L’appuntamento con le nuove puntate della soap, in cui ci sarà anche l’arrivo della giovane Clara, è per lunedì 12 settembre alle 15.55 circa mentre da lunedì 5 settembre per una settimana andranno in onda le repliche finali della scorsa stagione.