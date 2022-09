Ilary Blasi, rivelato un segreto sul suo passato: “Veniva pagata per…”

Spuntano scatti sensuali dal passato della nota conduttrice: parla il fotografo

La nota conduttrice Ilary Blasi che si trova al centro del gossip per la recente separazione dal marito, aveva soltanto diciannove anni e mezzo quando sognava di diventare un’attrice. Dal passato della showgirl sono spuntate delle fotografie abbastanza sensuali presenti sulle pagine del settimanale Di Più TV, e a rivelare il motivo per cui la diretta interessata accettò di mettere in mostra il suo fisico mozzafiato ci ha pensato il fotografo Angelo Genovese: “Lo fece per soldi e per la carriera”.



Che lavoro faceva l’ex moglie di Francesco Totti? Ecco quale proposta accettò

Proprio adesso che Ilary Blasi ha i riflettori delle telecamere puntate per la fine del suo matrimonio, sono spuntate delle sue foto mai viste prima nel magazine Di Più TV. A quanto pare si tratta di un passato che la conduttrice de L’Isola dei Famosi vorrebbe dimenticare. La showgirl avrebbe fatto breccia nel cuore dell’ex capitano dopo aver mostrato tutta la sua bellezza e il suo fascino. Il fotografo che scattò le prime foto alla famosa presentatrice è Angelo Genovese, dato che ha dichiarato: “Era agli inizi. Malgrado avesse partecipato a Miss Italia e fatto qualche pubblicità lei voleva fare l’attrice. Venne da noi per un book fotografico intorno al 2000, era bellissima, una di quelle ragazze che mentre la fotografi ti dici questa lascia il segno”. Il fotografo ha rotto il silenzio sul servizio fotografico in cui la conduttrice posò senza veli, facendo una precisazione: “Quelle vennero dopo. Il produttore di un sito di viaggi aveva bisogno di immagini di ragazze in pose sensuali per pubblicizzare i suoi prodotti. Vide l’album di lei e rimase folgorato, tanto che la volle ingaggiare subito“. In quel periodo la nota 41enne si trovava a Londra per imparare l’inglese e per pagarsi gli studi lavorava in un bar: “Il produttore le offrì il biglietto del viaggio Londra-Roma e due milioni delle vecchie lire e lei accettò“.

Retroscena su Ilary Blasi: “Un periodo da modella che oggi vorrebbe cancellare”

Il fotografo Angelo Genovese ha fornito altri dettagli sulle fotografie passate, in cui la conduttrice sfoggiò il suo fisico mozzafiato: “All’inizio posava in biancheria intima o in vesti succinte, vedo non vedo. Era strepitosa. Il produttore del sito a un certo punto chiese di più. Volle osare con lei più scoperta”. La risposta della showgirl non si fece attendere: “Non fece una piega dopo che le fu fatta un’offerta economica ottima, otto milioni di lire a servizio e la garanzia che non ci sarebbe mai stato un nudo integrale e volgare”. Il fotografo ha fatto emergere un retroscena sulla carriera della conduttrice, poichè prima di diventare una letterina di Passaparola una sua pubblicità fu notata da un agente di Mediaset. Sempre il fotografo ha raccontato di aver incontrato la presentatrice con Totti, che intanto ha avuto uno sfogo inaspettato: