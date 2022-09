Italia Si, Marco Liorni: “Momento di grande emozione”, l’artista non c’è più

Italia Si e il ricordo di Stefano D’Orazio, il conduttore: “Momento molto emozionante”

Ha annunciato una pagina molto emozionante Marco Liorni nella puntata di Italia Si andata in onda oggi, sabato 24 settembre 2022, nel momento in cui ha fatto entrare in studio Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio, in vista del concerto di domani sera che i Pooh terranno per omaggiarlo. Stefano, lo ricordiamo, è venuto a mancare due anni fa a causa del Covid: in sua memoria, come appena accennato, per la serata di domani i Pooh hanno organizzato un concerto all’Auditorium Parco della Musica a Roma, evento del quale Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli hanno parlato qualche giorno fa a Storie Italiane. “Leggendo la tua storia, ho capito che traspare tanto amore, un amore bello e puro” ha detto il conduttore di Italia Si oggi alla sua ospite, accogliendola in studio.

Italia Si, la moglie di Stefano D’Orazio: “Faccio ancora fatica a sentire le sue canzoni”

“Ascolto le canzoni di Stefano e a volte le canto anche, ma faccio ancora molta fatica a sentire la sua musica perchè inevitabilmente mi fa tornare indietro nel tempo” ha dichiarato una commossa Tiziana Giardoni ai microfoni del programma condotto da Marco Liorni.

‘La ragazza con gli occhi di sole’ è una canzone alla quale sono legata in modo particolare perchè io e Stefano facevamo dei giochini insieme, con questo brano

ha raccontato Tiziana, rivelado poi che D’Orazio ha scritto questa canzone quando era ancora adolescente: “L’ha dedicata ad una donna, la prima donna… mi è rimasta nel cuore perchè io avrei voluto essere quella donna” ha spiegato.

L’ospite di Marco Liorni commossa a Italia Si: “Ecco cosa mi diceva Stefano D’Orazio”

“Stefano mi diceva di chiudere gli occhi e di far finta che avesse dedicato a me questo brano” ha svelato inoltre Tiziana Giardoni a Italia Si, dove Marco Liorni ha chiesto di far ascoltare un pezzetto del brano. Tra gli applausi del pubblico, sentendo la canzone, la sua ospite è apparsa con gli occhi lucidi.

Come anticipato, anche a Storie Italiane qualche giorno fa Tiziana è stata ospite, con la padrona di casa Eleonora Daniele che ha ricordato il giorno in cui l’artista ci ha lasciato.