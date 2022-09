Iva Zanicchi porta a galla un segreto: “Con Gabriel Garko avrei dovuto…”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 24, 2022 , in Ballando con le stelle

Ballando con le stelle, la cantante è pronta: “Felice di rivedere Gabriel Garko perchè…”

Si scaldano i motori per l’ormai imminente ritorno di Ballando con le stelle, dove una delle concorrenti sicuramente più attese quest’anno è Iva Zanicchi, la quale si è raccontata con una lunga intervista rilasciata al numero del settimanale Nuovo uscito in tutte le edicole nei giorni scorsi. Nell’intervista in questione Iva si è detta molto felice di ritrovare sul piccolo schermo due persone alle quali è parecchio legata, ossia Paola Barale e Gabriel Garko. Su quest’ultimo ha rivelato un segreto mai trapelato prima, ossia:

Avrei dovuto duettare con lui a Sanremo quando ho partecipato con ‘Ti voglio senza amore’ (nel 2009, ndr.) ma il progetto poi non è andato a buon fine.

“Tra me e lui non ci sarà alcuna competizione, è un piacere condividere questa esperienza” ha precisato subito dopo.

Iva Zanicchi rivela: “Non ho seguito tutti i consigli di Milly Carlucci ma…”

Sempre sulle pagine della rivista citata nel paragrafo precedente, la concorrente di Ballando ha ricordato che Milly Carlucci, in vista della partecipazione, le ha consigliato di perdere qualche chilo e di fare una passeggiata di almeno un’ora ogni giorno: a tal proposito ha svelato

Ho preso 7 chili e non ho fatto nemmeno una rampa di scale! Ma ora che manca poco tempo mi metto subito in carreggiata e seguo i consigli di Milly.

Ponendo invece l’attenzione sulle polemiche su Enrico Montesano, ha chiarito: “Spero non venga a parlare di politica, gli italiani il sabato sera vogliono prendere una boccata di leggerezza”.

Enico è un grande attore, a Ballando è chiamato a mostrare le sue doti d’artista

ha sottolineato inoltre.

“Donna che stimo molto”, la rivelazione della cantante si un’altra concorrente in gara

Infine, tornando a Paola Barale, Iva Zanicchi ha detto di averla persa di vista da qualche anno, asserendo di volerle un gran bene e dicendosi, come già accennato, molto contenta di lavorare con lei. Nei giorni scorsi in un’altra intervita Iva ha invece fatto una precisa richiesta a Milly Carlucci… e chissà se la accetterà!