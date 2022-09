Iva Zanicchi fa una richiesta a Milly Carlucci: “Mi auguro che mi dia…”

Ballando con le stelle, la cantante: “Mi auguro che mi diano un ballerino forte”

E’ iniziato il conto alla rovescia per lo show di Milly Carlucci: sabato 8 ottobre prenderà il via la nuova edizione di Ballando con le stelle! Tra i concorrenti Iva Zanicchi, 82 anni. L’Aquila di Ligonchio ha accettato l’invito della conduttrice e scenderà in pista. Intervistata dal settimanale Vero dice:

“Spero di divertirmi e di riuscire a divertire il pubblico che è la cosa più importante. Mi auguro che mi diano un ballerino forte perché, poverino, dovrà trascinarmi avanti e indietro. Milly Carlucci è una donna fantastica e io sono molto incosciente”.

In Emilia ballava il liscio ma quello che richiede la conduttrice di Ballando è un’altra cosa. La famosa cantante è felice che anche le sue colleghe di una certa età come Sandra Milo, Mara Maionchi e Orietta Berti stiano trovando tanto spazio in televisione: “è la carica delle ottantenni”.

Iva Zanicchi parla del rapporto con il marito Fausto: “Sono sempre stata fedele”

La cantante emiliana (che ieri è stata una delle “vittime” di Scherzi a parte) ha parlato a Vero anche del rapporto con il compagno Fausto Pinna. La loro relazione va avanti da 36 anni. Qual è il segreto di un rapporto così duraturo?

“In 36 anni di vita di coppia non sono mai scivolata, sono stata sempre fedele, io quando tradisco lascio: non riesco a tenere il piede in due scarpe. E poi ci vogliono tanta pazienza, rispetto e un sentimento profondo”.

La Zanicchi ammette che farebbe fatica a perdonare in amore anche se conosce molte coppie che sono uscite più forti dopo un tradimento.

La cantante dice la sua su Ilary Blasi: “Mi dispiace molto per quello che sta vivendo”

Iva Zanicchi conosce molto bene Ilary Blasi, è stata infatti un’opinionista dell’Isola dei Famosi. La cantante esprime la sua opinione sulla separazione della conduttrice da Francesco Totti: “Lei è una ragazza deliziosa, carina e gentile con tutti, non se la tira. Mi dispiace molto per quello che sta vivendo. Sia Ilary che Francesco erano quasi di famiglia”. Ma ora è il momento di scendere in pista per Iva Zanicchi: Ballando con le stelle sta per arrivare!